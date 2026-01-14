Gradski muzej u sanaciji zgrade, i dalje radi

Iz Gradskog muzeja Križevci obavještavaju da su, zbog sanacije zgrade stalnog postava Gradskog muzeja Križevci u Ulici Tome Sermagea 2, privremeno zatvorene zbirke u prizemlju Muzeja: Arheološka zbirka i Zbirka oružja. Očekivani datum završetka radova je početak srpnja.

Za posjetitelje su i dalje otvorene zbirke na prvom katu stalnog postava: Kulturno-povijesna zbirka, Etnografska zbirka, Sakralna zbirka, Cehovska zbirka. Radno vrijeme za posjet stalnom postavu je tijekom radnog tjedna od 10 do 15 sati, a subotom od 10 do 12 sati.

Izložba „Graditeljska baština okolice Križevaca od razvijenog srednjeg do ranog novog vijeka u svjetlu arheoloških istraživanja“ može se razgledati u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci do 30. siječnja, i to u radno vrijeme: radnim danom dvokratno 10–13 i 17–19 sati te subotom 10–12 sati.

Izložba predstavlja ostatke bogate sakralne, utvrdne i profane graditeljske baštine križevačke okolice nastale u razdoblju od 13. do 17. stoljeća, na kojima su provedena arheološka istraživanja. Posebno se ističu lokaliteti poput utvrđenih gradova Veliki i Mali Kalnik te župne crkve u Donjoj Glogovnici, koji već više od stoljeća pobuđuju zanimanje stručne javnosti.

Izložba donosi i rezultate novijih arheoloških istraživanja romaničkih i gotičkih crkava te srednjovjekovnih utvrda i kompleksa u okolici Križevaca.