Na Off Road Kup u Osijek Vojakovački stižu i profesionalni vozači

Danas je u Osijeku Vojakovačkom otvoren Croatia Challenge 18. Off Road Kup Križevci, natjecanje koje se već tradicionalno organizira Off Road Klub Križevci, ali na njemu prvi put sudjeluju i profesionalni vozači i to iz Engleske, Mađarske, Belgije, Nizozemske, Francuske, Rumunjske i Slovenije. Vozit će atraktivnim stazama do nedjelje 1. rujna, a dobrodošlicu im je uputio Robert Antolković iz Off Road Kluba Križevci.

Uime gradonačelnika okupljene je pozdravio pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb i nacionalne manjine Sandro Novosel. Svim sudionicima poželio je puno uspjeha te proglasio natjecanje otvorenim.



Pokrovitelji 18. Off Road Kupa Križevci su Hrvatske šume, uz supokroviteljstvo Grada Križevaca, Koprivničko-križevačke županije, Općine Sveti Petar Orehovec, Općine Sveti Ivan Žabno, Zajednice tehničke kulture Križevci, Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije, Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije i Turističke zajednice Grada Križevaca te uz podršku brojnih pokrovitelja.