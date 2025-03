Počela obuka neplivača za škole kojima je osnivač Županija

Za učenike iz osnovnih škola kojima je osnivač Županija, a u našoj okolici su to škole iz općina Kalnik, Svetog Ivana Žabna, Svetog Petra Orehovca i Gornje Rijeke, počela je škola plivanja na gradskim bazenima „Cerine“ u Koprivnici. Obuku školaraca neplivača sufinancira Koprivničko-križevačka županija i za školsku godinu 2024./25. iz županijskog je proračuna za to izdvojeno gotovo 38 tisuća eura, u što je uključen i prijevoz učenika od matičnih i područnih škola do bazena „Cerine“.

“Cilj je od najranije dobi poticati razvoj zdravih navika. Naša županija jedna je od rijetkih u Republici Hrvatskoj koja sufinancira ovakav projekt. Uspješno se provodi već godinama, a njime se potiču izvannastavne aktivnosti i razvoj motoričkih vještina kod učenika“, priopćili su iz Županije.

Projekt se provodi u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga grada Koprivnice, a obuku vode licencirani stručnjaci. Ove godine školu plivanja proći će 445 učenika iz 18 osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija.

Škola plivanja za križevačku djecu lani se također provodila na koprivničkim bazenima, budući da bazeni u Križevcima nisu u funkciji. No plivačku obuku prošle godine nisu prošli svi, već je bila organizirana isključivo za predškolce i djecu s teškoćama u razvoju (niži razredi).