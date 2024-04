(FOTO) Mini Basket turnir bio je pun pogodak, a iz Radnika žele da postane tradicionalan za Dan grada Križevaca

U organizaciji KK Radnik Križevci održano je prvo izdanje Mini Basket turnira za dječake do 11 godina. Turnir se održao prije 10-ak dana, a iz kluba navode kako im je dugoročni cilj da se ovaj turnir svake godine tradicionalno održi u travnju povodom Dana grada Križevaca!

Sudjelovalo je šest ekipa, a posebno je pohvalno što su svi igrači dobili zaslužene medalje. Najsjajnije su pripale ekipi Larus iz Zagreba, koji su u finalu bili bolji od Dubrave, također iz glavnog grada. Varaždin je završio treći pobijedivši mladiće iz križevačkog Radnika, a Crikvenica i Donji Miholjac na petom, odnosno šestom mjestu!

Odigrane su i dvije dodatne utakmice u sklopu turnira gdje su Radnikove djevojčice do 11 godina ovaj puta tijesno izgubile od prijatelja iz KK Dubravčan, dok je uzrast do 9 godina pobijedio zagrebačku Dubravu, za što su zaslužili velike čestitke i ovacije publike.

Za portal Križevci.info, sportski tajnik kluba Tomislav Maslić podijelio je nekoliko dojmova povodom održanog turnira.

“Bilo je to jedno jako lijepo sportsko druženje. Primjerice, igrači Crikvenice spavali su kod naših igrača s obzirom na duži put do Križevaca. Vodili smo ih i na nogometnu utakmicu Radnika protiv Dugog Sela pa smo se i tamo svi skupa podružili te zaokružili lijep vikend. Pozvani smo na Crikvenica kup gdje ćemo biti gosti na turniru do 11 godina, a tamo će biti puno ekipa iz Hrvatske, Italije i Slovenije, tako da će naš odlazak na taj turnir biti samo jedan u nizu rezultata našeg Mini Basket turnira”, rekao nam je Tomislav Maslić pa dodao:

“Turnir je bio uspješan, svi su se zabavili, stvorena su nova prijateljstva i želimo da postane tradicionalan, a našim je igračima poslužio kao sjajna priprema za U11 završnicu prvenstva Hrvatske”, zaključio je.