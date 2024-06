Crosscity Buckets donosi spektakl: Predstava o Draženu, Kandžija, DJ Soul, radionice i vrhunski hakl

Još je tjedan dana ostalo do jednog košarkaškog spektakla u Križevcima – 12. Crosscity Bucketsa, turnira u uličnoj košarci koji se igra po Fiba 3×3 pravilima. Publika će u gradu podno Kalnika imati priliku u subotu 22. lipnja uživati u vrhunskoj produkciji turnira, od specijalne sportske rasvjete preko službene gumene podloge, dinamičnih voditelja programa i DJ nastupe tijekom cijelog dana. Tribine će moći uživo vidjeti najbolje mlade hrvatske ekipe, ali i niz inozemnih 3X3 ekipa iz Mađarske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine.

Crosscity Buckets ove će godine biti nešto drugačiji nego prethodnih. Turnir će se održavati samo jedan dan, a to je omogućeno prošlogodišnjom investicijom Koprivničko – križevačke županije na gimnazijskom igralištu. Naime, kultno mjesto za sve haklere obnovljeno je te je na njega postavljena nova podloga. U sklopu radova montirane su fleksibilne polipropilenske podne ploče na kojima su iscrtane nove linije za košarkaško igralište, tako da je sada omogućeno paralelno igranje turnira na oba koša po Fiba pravilima.

Program počinje u 9:30 sati ujutro, a igrat će se turniri mlađih kategorija do 13, 15 i 17 godina i to u muškoj i ženskoj konkurencije. Uz to, posjetitelje očekuju i revijalni turniri do 9 i do 11 godina. Što se tiče omladinskih kategorija, turnir će brojati 35 ekipa i oko 250 djece. Očekuje nas i seniorski turnir koji će biti samo za igrače do 23 godine, a na oba koša paralelno će se igrati do 18:30 sati, kada se ostatak turnira seli na glavni koš, koji je bliži muralima Kobea Bryanta i Dražena Petrovića.

Ono što je posebno vrijedno za istaknuti je da su mlađe dobne kategorije dio službenog prvenstva Hrvatske, dok isto to vrijedi i za seniorski turnir, iako je ograničen na igrače do 23 godine. Što je razlog ovakvog zaokreta seniorskog turnira, pojasnio je Tomislav Maslić iz organizatora turnira – udruge Ulica, To Smo Mi i Košarkaškog kluba Radnik Križevci.

“Okrenuli smo se na U23 selekciju jer smo uvidjeli da u Hrvatskoj postoji manjak igrača i ekipa koje se natječu u ovom olimpijskom sportu, koji je prema istraživanju Međunarodnog olimpijskog odbora najbrže rastući sport na svijetu uz padel. Mladim igračima nedostaje prostora u prelasku iz mlađih kategorija u seniorsku te im treba dati šansu kako bi mogli osvajati turnire, skupljati bodove i samim time ne odustajati od 3×3 košarke. Imat ćemo i ove godine ekipe iz inozemstva, a takvi su turniri uobičajeni u zemljama u našem okruženju i kod njih ovakvi turniri nisu nikakva novost, dok smo u Hrvatskoj mi prvi koji smo napravili taj zaokret.”

Iako je seniorski turnir ograničen na igrače do 23 godine, to neće utjecati na kvalitetu košarke koja će se igrati na Crosscity Bucketsu.

“Zadržali smo nagrade jednake kao i prošle godine za seniorski turnir i to je privuklo brojne izuzetno kvalitetne međunarodne ekipe. Gledat ćemo jako dobru košarku, još bržu i atraktivniju nego prošlih godina, ali možda i uz pokoju pogrešku više, ali to je čar te kategorije i dio igračkog sazrijevanja. Domaćoj publici bit će zanimljivo i jer ćemo imati dvije vrlo jake domaće U23 ekipe iz KK Radnika, koje se imaju pravo nadati osvajanju turnira, što je prije bilo puno teže za očekivati. Vjerujemo da će to privući još više publike nego prošlih godina”, dodao je Maslić.

Kao i prijašnjih godina, turnir će imati izuzetno bogat popratni program.

“Od 9:30 do 18 sati igra se isključivo košarka, a od 18 sati krećemo i s dvije radionice Komunalnog poduzeća Križevci i Spartans Gyma. Pored terena bit će i radionica crtanja grafita, koju će provoditi član popularne udruge Graffiti Na Gradele. Kako bi ostalo sve u urbanom stilu kojeg zagovaramo kroz sve godine turnira, imat ćemo i nastupe plesne skupine Mali i veliki koji su pripremili posebne točke, dok nam od izvođača dolazi Mleeksah, koji je osvojio Red Bull Clash i izdao prvi album. Na turniru će promovirati album, ali i uključiti publiku koja će moći direktno sudjelovati u freestyleu i hip-hop umjetnosti. Imat ćemo i novog voditelja, uz našeg stalnog Ivana Mušleka koji je godinama jedan od spikera, priključit će mu se i popularni reper Kandžija, koji također priprema novi album, ali će ovaj puta, umjesto pjevanja, biti sukomentator. Najavljujemo i treći mikrofon na spikerskoj poziciji, jedno izuzetno ugledno ime u ovom svijetu, ali to ćemo sačuvati kao veliko iznenađenje.”

Organizatori najavljuju i brojne nagradne igre za publiku, uz vrlo atraktivne nagrade. Atrakciju će donijeti i natjecanja u tricama te zakucavanjima, a vrhunac večeri bit će, pored košarke, predstava o Draženu Petroviću u izvedbi kazališta Trešnja, koja će se prvi puta u Hrvatskoj održati na vanjskom košarkaškom terenu. Dosad je bila igrana isključivo u kontroliranim uvjetima, u kazalištu ili na vanjskim pozornicama. Dolazi velika ekipa od 25 glumaca i tehničara, a radi se o predstavi koja je proglašena za najbolju dječju u prošloj godini. Standardni DJ turnira, koji će biti zadužen za podizanje atmosfere bit će DJ Soul, poznato ime

Raspored turnira i sve aktualne najave pratite na Facebook te Instagram stranici udruge Ulica To Smo Mi te Košarkaškog kluba Radnik Križevci koji organiziraju turnir, dok su partneri turnira Grad Križevci i Hrvatski košarkaški savez.