Županijska Zajednica kulturno-umjetničkih udruga izabrala vodstvo

U srijedu je u Koprivnici održana Izborna godišnja skupština Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije na kojoj je izabrano vodstvo koje će u novom mandatu voditi Zajednicu koja okuplja 52 samostalne udruge. Članovi Skupštine za predsjednicu Zajednice su izabrali Nadu Šešić, dužnost tajnice će obnašati Zrinka Roksandić, a izabran je i Upravni odbor u koji ulaze Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder.

Skupštini je uime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao i zamjenik župana Mario Rajn koji je čestitao vodstvu Zajednice na predanom radu, brojnim manifestacijama i aktivnostima kojima tijekom cijele godine obogaćuju kulturni i društveni život županije.

„Imate važnu ulogu u očuvanju tradicije, običaja i cjelokupne kulturne baštine Podravine i Prigorja, kao i u prenošenju tih vrijednosti na mlađe generacije. Svojim susretima i manifestacijama ne čuvate samo identitet našega kraja, već značajno doprinosite njegovoj promociji diljem Hrvatske i izvan njezinih granica. Upravo zbog toga je Županija i povećala sredstva za rad Zajednice s 40 na 60 tisuća eura te će i dalje podržavati rad kulturno-umjetničkih udruga i biti pouzdan partner u provedbi programa i projekata“, istaknuo je zamjenik župana Rajn.

Prigodnim riječima i zahvalom članovima na povjerenju obratila se i predsjednica Nada Šešić koja je istaknula kako se samo zajedničkim radom može sačuvati bogatstvo naše kulturne baštine i učiniti ga vidljivim, dostupnim i zanimljivim budućim generacijama. Zahvalu na novom mandatu uputila je i tajnica Zajednice Zrinka Roksandić koja je pozvala sve na suradnju i zajedništvo istaknuvši kako je Zajednica otvorena za sve prijedloge i nove ideje koje će doprinijeti poboljšanju rada Zajednice.

Dodajmo kako su na Skupštini, između ostalog, usvojeni i Izvješće o radu i financijskom poslovanju ZKUU KKŽ za 2025. godinu te Program rada i financijski plan ZKUU KKŽ za 2026. godinu.