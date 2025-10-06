Otvoren je natječaj za ravnatelja Gradskog muzeja

Nakon što je Gradsko vijeće na sjednici prošli tjedan usvojilo odluku, 3. listopada je i raspisan javni natječaj za ravnatelja Gradskog muzeja Križevci. Na tu funkciju može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, koja ima najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene Statutom Gradskog muzeja Križevci. Uz to, kandidati moraju predložiti četverogodišnji program rada.



Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima traženo obrazovanje i manje radnoga staža – najmanje jednu godinu rada u muzeju ili najmanje pet godina rada u kulturi, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane Statutom Muzeja.

Nakon formalne provjere pristiglih prijava, Odbor za izbor i imenovanja će obaviti razgovor s kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete na kojem će kandidati predstaviti svoj četverogodišnji program rada. Ravnatelja Muzeja imenuje gradonačelnik na mandat od četiri godine, a rok za prijave je 20. listopada.

Gradski muzej Križevci je, podsjetimo, bez ravnatelja od travnja kad je ostavku na tu dužnost dala Tea Hatadi.