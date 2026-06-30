Predstavljeni projekti vrijedni gotovo 2,5 milijuna eura za jačanje zdravstvenog sustava

U petak, 26. lipnja, u prostorijama Županijske uprave održana je početna konferencija projekata Jačanje kapaciteta primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Pozdrav 2 – 2.1. i Jačanje kapaciteta primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Pozdrav 2 – 2.2. ukupne vrijednosti 2.484.271,41 eura.

Koprivničko-križevačka županija nositelj je projekata, koji se provode u partnerstvu s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o ulaganjima usmjerenima na poboljšanje pristupa kvalitetnijoj primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijele županije.

Kroz nabavu modernije opreme i uređenje ordinacija omogućit će se izvođenje šireg spektra dijagnostičkih i terapijskih postupaka u ordinacijama Doma zdravlja, što će građanima donijeti dostupniju, bržu i kvalitetniju zdravstvenu uslugu bliže mjestu stanovanja.

Uvodno se okupljenima obratila voditeljica projekata Maja Blažek, koja je detaljno predstavila projektne aktivnosti i ciljeve. „ Sama svrha projekta je nabava opreme i opremanje prostora doma zdravlja, Koprivničko-križevačke županije uz manje infrastrukturne radove po ordinacijama kako bi se na razini primarne i hitne zdravstvene zaštite omogućilo više dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Razdoblje provedbe projekta je od 2. ožujka 2026. godine do 2. siječnja 2028. godine“ istaknula je Blažek.

Uime partnera na projektu, prisutne je pozdravila ravnateljica Doma zdravlja KKŽ Željka Fruk, izrazivši zadovoljstvo pokretanjem projekta koji će izravno unaprijediti uvjete rada zdravstvenih djelatnika i podići razinu usluge za pacijente. „Ova ulaganja podići će primarnu zdravstvenu zaštitu na novu razinu, nabavkom nove dijagnostičke opreme koja će omogućiti da naši pacijenti u svim sredinama imaju jednake uvjete zdravstvene zaštite“, rekla je Fruk.

Ravnateljica PORE – Razvojne agencije KKŽ Melita Birčić zahvalila je Županiji i Domu zdravlja na suradnji. „Drago nam je da ispunjavamo svoju ulogu i radimo ono što nam je i namijenjeno, a to je da svojim radom utječemo na realizaciju projekata koji doprinose ravnomjernom razvoju na području županije“, istaknula je. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako su projekti Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2, ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura iznimno važni za daljnje jačanje primarne zdravstvene zaštite na području Koprivničko-križevačke županije.

„Posebno me veseli što su ova ulaganja rezultat kvalitetne suradnje Županijske uprave, Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i PORA-e Razvojne agencije. Iako se zdravstveni sustav suočava s izazovima, posebno kada je riječ o dostupnosti medicinskog osoblja, upravo su ulaganja u bolje uvjete rada, moderniju opremu i kvalitetnije prostore smjer kojim moramo ići. Na taj način naše zdravstvene ustanove postaju privlačnije za rad zdravstvenim djelatnicima, a građanima omogućujemo dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Ovih gotovo 2,5 milijuna eura odlično se nadovezuje na ostale velike investicije u zdravstvo, posebno na ulaganje u Dom zdravlja u Križevcima vrijedno 8,5 milijuna eura. Riječ je o projektu kojim ćemo dobiti moderan, funkcionalan i reprezentativan objekt na ponos cijele županije“, rekao je župan Golubić.

Dodajmo kako su današnjoj konferenciji prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice, članovi Projektnog tima te predstavnici zdravstvenih ustanova s područja županije.