U Svetom Ivanu Žabnu održane Županijske smotre pjevačkih zborova i malih vokalnih sastava

U organizaciji Zajednice kulturno umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i uz potporu Koprivničko-križevačke županije u Svetom Ivanu Žabnu održana je 27. Županijska smotra pjevačkih zborova i 23. Županijska smotra malih vokalnih sastava Koprivničko križevačke županije. Domaćin – KUD “Tomislav” otvorio je svoja vrata za 80 glazbenika koji su donijeli bogatstvo različitih vokalnih izričaja, a podršku je uime Koprivničko – križevačke županije pružio zamjenik župana Mario Rajn koji je otvorio smotru.

Uime predsjednice ZKUU Nade Šešić i članova Zajednice kulturno umjetničkih udruga prisutnima se obratila tajnica Zrinka Roksandić, zahvalivši svim izvođačima, voditeljima te vokalnim sastavima i zboru na njihovoj aktivnosti, predanom radu i dolasku na smotru, kao i na njegovanju različitih glazbenih izričaja koji obogaćuju županijsku glazbenu scenu.

Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je kako je amatersko glazbeno stvaralaštvo temelj kulturnog života županije te kako ovakva okupljanja potvrđuju predanost, zajedništvo i brigu o njegovanju vokalnih izričaja.

U kategoriji izvorne pučke glazbe sudjelovao je KUD Prigorje Križevci sa ženskim i muškim pjevačkim sastavom. U kategoriji slobodnih stilova i žanrova nastupile su ženska vokalna skupina Katarena KUD-a Petar Preradović iz Đurđevca te Pjevački sastav KUD-a Stari Graničar iz Cirkvene. U kategoriji zborova predstavio se HPD Kalnik Križevci.

Smotri je prisustvovao i načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak, a na kraju smotre uručena su priznanja sudionicima, kao i zahvalnice svima koji su svojim angažmanom i potporom pridonijeli uspješnoj realizaciji smotre.

Nakon nastupa održan je okrugli stol voditelja, članova i selektora Hrvatskog sabora kulture, mr. art. Bojana Pogrmilovića, koji je dodatno obogatio susret stručnim uvidima i razmjenom iskustava.