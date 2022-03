Među novim naslovima i najnovija Pjerova knjiga za djecu

NESAVRŠENI, A SRETNI: Kako se osloboditi bremena perfekcionizma / Raphael M. Bonelli; [prijevod Iva Grubišić Ćurić]. – Split: Verbum, 2021.

Teško podnosite vlastite pogreške i slabosti? Stalno vas prati osjećaj krivnje da niste dovoljno dobri ili da niste dovoljno dobro obavili neki posao? Nezadovoljni ste vlastitim izgledom i vrtite se u krugu vlastitih očekivanja, uzastopnih neuspjeha i razočaranja sobom ili drugima? Bojite se donošenja odluka i odgađate preuzimanje obveza? U ovoj knjizi saznajte kako prepoznati breme perfekcionizma koje nam je suvremeno doba nametnulo, kako ga se osloboditi te kako ga razlikovati od zdrave samokontrole i želje za uspjehom.

Bečki psihijatar, neuroznanstvenik svjetskoga glasa i psihoterapeut Raphael Bonelli u ovoj nam knjizi, na stručan, suosjećajan i humorističan način, pripovijeda istinite pripovijesti o slučajevima iz vlastite prakse: o „odbjegloj nevjesti“, o bespomoćnome hohštapleru, o

problematičnim genitalijama, nesavladivome strahu od ispita, opasnim ljubavnim pismima, nametljivoj punici, zamkama Adonisova kompleksa, o „slonovskim bedrima“, „najužemu struku“ i „najvećim grudima“, o imaginarnim bolestima i mnogim drugim životnim

nezgodama pacijenata koji su se zapleli u opsesiju ljepotom, mršavljenjem, postignućima, uspjehom i zdravljem. Na temelju tih dojmljivih životnih priča i sveobuhvatnih psiholoških znanstvenih uvida dr. Bonelli pokazuje kako uistinu prihvatiti sebe i svoju nesavršenost te kako ostvariti zdrav i autentičan životni napredak.

https://verbum.hr/nesavrseni-a-sretni





BAJKARI – Junaci iz narodnih predaja cijelog svijeta / Srebrenka Peregrin, Erika Katačić Kožić – Planet Zoe, 2021.

Kažu da je u davna vremena dijete nadmudrilo jednookog diva, mladić pomogao zmaju, a dječak pobijedio jedanaest morskih pasa. Drugdje je mornar zaronio do kraljevstva na dnu oceana, djed veslao do otoka vilenjaka, a dva mladića sišla su u podzemlje pitati gospodara mrtvih što je muževnost. Njihove priče, uz još puno drugih, prenosile su se usmenom predajom s naraštaja na naraštaj. S vremenom su ih ljubitelji priča i zapisali. No dolaskom modernog doba, priče su se sve manje pričale, a zapisi su ostali zaboravljeni po skrivenim ladicama svijeta. Sve do danas.

U nastavku „Bajkarica“, dolaze dvadeset osam pripovijesti o bajkarima – junacima iz usmenih predaja cijelog svijeta. Oni dolaze iz najrazličitijih dijelova Zemlje, a zajednička im je znatiželja, suosjećajnost, nesebičnost i hrabrost. Bajkari su i osebujni junaci i obični ljudi iz narodnih i mitoloških priča, bajki i legendi drevnih kultura. Putuju svijetom te nam otkrivaju nova mjesta, ali i daju uvide u već poznata. Sami ili s pomoćnicima, suočavaju se s izazovima i otiskuju u pustolovine. Zato, razvijte jedra: isplovljavamo!

U MALU JE UŠA ĐAVA / [tekst i ilustracije] Tisja Kljaković Braić. – 2., prošireno izd. s originalnim ilustracijama. – Zaprešić: Fraktura, 2020.

Split osamdesetih još uvijek je podsjećao na Smojin Split iz Veloga mista i na Fellinijev Mediteran. U takvoj sredini prepunoj veselja i ludorija, u kojoj nema prave hijerarhije, odrastala je Tisja Kljaković Braić. Malena djevojčica pod zaštitom bake i dida, koja se skriva u kiosku, ne voli odlazak u vrtić, s didon ide na partiju karata u Hajduka, a sa susjedima na kupanje pod Marjanom. Od rođenja do početka rata, koji se podudara i s autoričinim odlaskom u srednju školu, pratimo obitelj – oca, majku, dida, baku, susjede iz iste zgrade i ulice u čijem je središtu protagonistica, vragolasta djevojčica, inteligentna, darovita i pomalo razmažena.

Kroz niz zabavnih priča, s mješavinom smijeha i suza pratimo tipično dalmatinsko i mediteransko djetinjstvo prepuno radosti, povjerenja i ljubavi. Debitantska

knjiga Tisje Kljaković Braić U malu je uša đava pred nama je u novom izdanju s autoričinim ilustracijama i nekoliko novih jednako veselih epizoda. U malu je uša đava roman je u pričama koji čitamo s osmijehom na licu prisjećajući se i vlastitih zgoda i nezgoda, vlastite obitelji i nekog sretnog, bezbrižnog vremena u kojem je sve bilo moguće i ostvarivo.

https://www.hocuknjigu.hr/proizvodi/knjige/publicistika/biografija/u-malu-je-usa-%C4%91ava-hr

ZAGONETNI TRAGOVI / Josip Petrlić Pjer, Robert Mlinarec; ilustrala Sanela Đurinec Raič. – Koprivnica: Vošicki, 2022.

Zagonetni tragovi je najnovija knjiga Josipa Petrlića Pjera, križevačkog pisca za djecu, kojom nastavlja svoj uspješan niz poučnih knjiga za djecu, i ovaj put obogaćena prekrasnim ilustracijama.

Iz pogovora knjige:

Naše šume su predivna mjesta na kojima možeš pronaći najrazličitija stabla, biljke i životinje. U njima se kriju i mnoge tajne, a ukoliko pozorno promatraš oko sebe i ti možeš postati istraživač nepoznatih činjenica i s njima povezanih zanimljivosti… Primjerice, jeste li ikada

naišli na nepoznate tragove u šumskom tlu i slutite li kojoj divljoj (ili pitomoj) životinji pripadaju? Ova knjiga uvodi te u pravu pustolovinu, upoznaje te s nekim neobičnim zgodama šumskih životinja i fantastičnim svijetom koji se krije u sjeni hrastova, jela, bukvi, smreka,

borova i grabova. Otkrivanje tajni uzbudljiva je zabava, a Pjer i Sanela su se pobrinuli da priče budu uzbudljive i prekrasno ilustrirane. Uživaj u čitanju!