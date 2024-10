Stručno-znanstveni odjel: ZAŠTO JE E = MC2?: (I ZAŠTO BI NAS TO TREBALO ZANIMATI) / Brian Cox i Jeff Forshaw

Što zapravo znači E = mc2?

Profesori Brian Cox i Jeff Forshaw kreću na putovanje do same granice znanosti 21. stoljeća kako bi raščlanili poznatu Einsteinovu jednadžbu. Objašnjavajući i pojednostavnjujući pojmove energije, mase i svjetlosti, autori pokazuju kako je u toj jednadžbi sadržana građa same prirode. U tu svrhu postupno uvode čitatelje u svijet moderne čestične fizike, Velikoga hadronskog sudarača na CERN-u u Ženevi i potrage za Higgsovom česticom.

Knjiga ˝Zašto je E = mc2?˝ sjajno ilustrira način na koji moderni fizičari razmišljaju o prirodi i grade teorije koje postaju istinski korisne i naposljetku nam mijenjaju živote. Istodobno, ona je podsjetnik da „u znanosti ne postoje univerzalne istine, samo pogledi na svijet za koje se tek treba pokazati da su pogrešni“.



Beletristika: FRANK/ Michael Köhlmeier

Tinejdžer, djed koji je upravo pušten iz zatvora i napunjen pištolj: Frank ima četrnaest godina, živi u Beču, rado kuha i voli provoditi večeri s majkom. Ali onda mu se život izokrene. Djed je nakon osamnaest godina pušten iz zatvora. Frank ga je vidio tek nekoliko puta dok su ga posjetili u zatvoru. Starac ga prisvaja, isprva grubo, zatim nježno. Frank je fasciniran njime. Na kraju stoje, jedan drugome nasuprot, na odmorištu autoceste, kao u duelu. Michael Köhlmeier govori o inicijaciji, pobuni i oslobođenju te vječnoj fascinaciji zlom – o dvojcu koji nikad nećete zaboraviti.



Dječji odjel: Apsolutno Austen: Ponos i predrasude / prepričala Katherine Woodfine

Elizabeth Bennet druga je od pet kćeri obitelji Bennet. Iako njihova majka želi sve svoje kćeri udati za imućne ženike, Elizabeth ne namjerava stupiti u brak bez ljubavi. Na balu upozna gospodina Darcyja, za koga isprva zaključi da je previše umišljen i ohol. Ali možda se u njemu ipak skriva nešto dobro. Osvježavajuća i zabavna ilustrirana verzija klasika Jane Austen. Naslov je prilagođen djeci i mladima

od 10 – 15 godina.



Kutak za mlade: RONIOCI POD LEDOM / Kaśka Bryla

Iga, skejterica, lijepa Jess i zdepasti Ras autsajderi su u svom razredu, no zajedno čine skupinu

urotnika, nerazdvojne „Ronioci pod ledom“. Kada tinejdžeri jedne noći postanu svjedoci brutalnog

policijskog napada, a taj zločin ostane bez sankcija za počinitelje, odluče uzeti pravdu u svoje ruke.

Dvadeset godina kasnije pojavi se tajnovit stranac koji, čini se, zna za nekadašnju osvetu i ugrožava

nestabilnu ravnotežu…

“Kaśka Bryla znalački isprepliće napetu priču o uzrocima radikalizacije i staje u obranu solidarnosti i

ljubavi. Ronioci pod ledom počinju poput oprezne šetnje po tanku ledu, u koji naglo propadneš i začas se

zatekneš u bujicama, u vrtlogu kojemu više ne možeš umaknuti: napeto poput krimića, istovremeno

nježno i brutalno, s nezaboravnim likovima, zagonetno i veličanstveno!” Ronya Othmann