Stručno-znanstveni odjel: KONTROLIGARSI: RAZOTKRIVANJE NOVE KLASE MILIJARDERA, NJIHOVIH TAJNIH DOGOVORA I GLOBALISTIČKE ZAVJERE ČIJI JE CILJ KONTROLIRATI SVAKI ASPEKT VAŠIH ŽIVOTA / Seamus Bruner

U knjizi ˝Kontroligarsi˝, američki publicist i novinar Seamus Bruner – voditelj istraživačkih timova čija su otkrića potaknula brojne FBI-eve istrage i istrage američkog Kongresa – razotkriva globalističke milijardere koji kontroliraju poluge moći i upravljaju svakim aspektom naših života.

Saznajte sve o planu Billa Gatesa za preuzimanje prehrambenog tržišta vrijednog 11,7 milijardi dolara i zašto kupuje golema poljoprivredna zemljišta; planu Marka Zuckerberga vrijednom 36 milijardi dolara za preoblikovanje društva i stvaranje ovisnosti o tehnologiji; sve o ambicijama Jeffa Bezosa u vezi sa širenjem uporabe električnih vozila na račun poreznih obveznika, o njegovu klimatskom licemjerju i planu od 1,2 milijarde dolara da uđe u vaše „pametne“ domove i putem pametnih uređaja dozna svaki detalj iz vašega života; o projektu Georgea Sorosa i njegove obitelji koji koriste svoje carstvo vrijedno 25 milijardi dolara kako bi utjecali na izbore i društvo sljedećih 50 godina; o tome kako je Klaus Schwab, osnivač Svjetskog ekonomskog foruma, izgradio ekskluzivni klub u Davosu, gdje 25 najbogatijih i najmoćnijih članova – čija ukupna imovina vrijedi više od 10 bilijuna dolara – ima veću ekonomsku moć od većine svjetskih vlada; te kako ti globalni oligarsi preuzimaju kontrolu nad našom budućnošću.

Na temelju opsežnih financijskih izvještaja, insajderskih dokumenata i korporativnih zapisa, Bruner otkriva dosad neobjavljene planove globalističke elite koji prijete radikalno preoblikovati naše živote. Ovu knjigu moraju pročitati svi koji cijene vlastitu slobodu.





Beletristika: BROD SKOPLJE: IZABRANE PRIPOVIJETKE / Vlada Urošević

„Čujete li i vi ponekad brod u maglovitim novembarskim večerima? Što vam on kazuje? Uvjerava li vas da udaljene stvari odjedanput postaju bliske? Imate li i vi osjećaj da u tim trenucima plovimo? I da ćemo sljedećega časa dodirnuti već naslućeni oblik nepoznatoga?“ (citat iz knjige)

Brod Skoplje zbirka je dvadeset pet pripovijetki Vlade Uroševića, eminentnoga makedonskog pjesnika i prozaika, koje povezuje čudesno i fantastično, neobično i neobjašnjivo, autorovo vjerovanje u san i misterij te njegova fascinacija magijom nadrealnog. Polazeći od modela spajanja poetskog i proznog diskursa, preko klasične kratke priče koja promovira tradicionalnu naraciju, sve do borhesovke postmoderne mistifikacije stvarnosti korištenjem motiva „pronađenog rukopisa“ ili „iskrivljenih svjetova“, autor nas ovom zbirkom vodi ne samo na put u nepoznata daleka mjesta, između stvarnog i imaginarnog – nego i kroz razvojni put vlastita pripovjedačkog opusa.

Kao književnik, Vlada Urošević je više nego spreman i sposoban zakoračiti izvan granica vidljivog, otvoriti „vrata percepcije“ nekim novim i nepoznatim svjetovima te u suhoparnoj stvarnosti otkriti čaroliju i neku tajanstvenu, neobičnu ljepotu.



Dječji odjel: PONEDJELJAK: NAJGORI TJEDAN U ŽIVOTU / Eva Amores i Matt Cosgrove

Čini li ti se da ti je tjedan bio loš, kao iz noćne more? Jurica Brzić zna kako ti je. Zaviri u knjigu i uvjeri

se!

​”Ponedjeljak: Najgori tjedan u životu” prva je knjiga iz urnebesno smiješne serije romana namijenjena djeci od 9 do 14 godina. Glavni lik, Jurica Brzić, suočava se s nizom nesretnih i komičnih događaja tijekom svog prvog dana u novoj školi. Nakon što mu se majka udala i otišla na bračno putovanje, Jurica se seli k ocu koji vozi neobičan WC na kotačima, što dodatno otežava njegovu prilagodbu. Njegova baka mu izrađuje kupaće gaće jer su prave ostale u torbi koju su majka i očuh ponijeli na more. Prvi dan škole postaje prava noćna mora zbog susreta s nasilnikom i neugodnih situacija na bazenu, gdje se suočava s mogućnošću da mu se kupaće gaće raspadnu pred cijelim razredom. Kao da to nije dovoljno, vjeruje da su mu mačku oteli izvanzemaljci. A tek je… PONEDJELJAK!

Kutak za mlade: NIKKIN DNEVNIK 4: PRIČE NE BAŠ GRACIOZNE LEDENE PRINCEZE / Rachel Renee Russell;

Nikki Maxwell nije nimalo iznenađena kada otkrije da njezina simpatija Brandon volontira u mjesnom skloništu za životinje – naravno da želi pomoći preslatkim psićima! Ali kada joj on povjeri da skloništu prijeti zatvaranje, ona odlučuje učiniti sve što je potrebno kako bi to spriječila. Nikki, Chloe i Zoey prijavljuju se za natjecanje u klizanju na ledu kako bi pomogle prikupiti novac, ali (čudo!) i MacKenzie se mora umiješati.

Mogu li Nikki i njezine najbolje prijateljice ipak ostvariti svoj plan? Nikin dnevnik je popularni serijal knjiga za mlade. Knjige su napisane u formi dnevnika i prate život Nikki Maxwell, tinejdžericee koja se pokušava snaći u školi, prijateljstvima i svakodnevnim izazovima. Serijal je poznat po humorističnom tonu, crtežima u stilu dnevnika i temama koje su bliske tinejdžerkama.