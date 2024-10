Je li letenje opasno i koliko teže sve krave na svijetu – odgovori su u knjižnici

Stručno-znanstveni odjel: BROJEVI NE LAŽU: 71 ČINJENICA KOJU BISTE TREBALI ZNATI O SVIJETU / Vaclav Smil

Je li letenje opasno? Koliko teže sve krave na svijetu? A što ljude čini sretnima? Od naroda i stanovnika Zemlje, preko goriva i hrane koji im daju energiju, do transporta i izuma našega modernog svijeta – i utjecaja svega toga na naš planet – u knjizi Brojevi ne lažu profesor Vaclav Smil vodi nas na činjeničnu pustolovinu služeći se iznenađujućim statističkim podacima i prosvjetljujućim grafikonima kako bi se suprotstavio uvriježenom mišljenju. Smilova je zadaća učiniti činjenice važnima, jer brojevi možda i ne lažu, ali koju istinu prenose?



Beletristika: ČOVJEK KOJI JE HTIO BITI VOLJEN I MAČAK KOJI SE U NJEGA ZALJUBIO / Thomas Leoncini

Što je sreća? Čini se da Christian zna sve o tome: on je uspješan poslovni čovjek, živi u raskošnoj vili i vozi Porsche. No baš kada zaključi važan ugovor i zaradi čitavo bogatstvo, očekivani osjećaj sreće i ispunjenosti izostaje. Začuđen vlastitom reakcijom, Christian na putu kući pronalazi papirić s porukom. I onda se niotkuda pojavi još jedan, pa još jedan. U potrazi za autorom zagonetnih poruka, on dolazi u podnožje visoke planine. Nije sam; na putu ga uporno prati riđi mačić nazvan Joshua. Uspon vodi kroz netaknutu prirodu, ali čovjek i mačak tamo susreću bivšeg menadžera, tajanstvenu redovnicu, mladića koji razgovara sa životinjama, neopisivo lijepu ženu, a na kraju i čovjeka u crnom.

Uz njihovu pomoć, Christian iz temelja mijenja svoje poimanje svijeta i života te nalazi sreću. Jezgrovit filozofski roman Čovjek koji je htio biti voljen i mačak koji se u njega zaljubio na šarmantan način, poigravajući se metaforom i parabolom, progovara o bitnim pitanjima suvremenog čovjeka: kako biti sretan i kako zaista biti čovjek. Istovremeno poziva čitatelja da se, slijedeći Christiana i mačka, i sam popne na vrh svoje planine.



Dječji odjel: PALETA EMOCIJA: EMOCIJE SU NAŠI PRIJATELJI! / napisala Elena Ulyeva; ilustrirala Olga

Alafonova

Kameleon Leon u potrazi je za sebi sličnim prijateljem. Pronaći prijatelja za igru nije lak zadatak i u Leonu budi različite emocije. Hoće li Leon naučiti nositi se sa svojim emocijama?



Kutak za mlade: NEOBIČNI GOSTI I DRUGE FANTASTIČNE PRIČE ZA UNUKE, DJECU, ŠKOLARCE I ODRASLE SANJARE / Vlatko Čulo

Jesi li ponekad sanjario/sanjarila da su te posjetila razumna bića s nekog drugog planeta? Tek tako, dođu ti u goste, sretnu se baš s tobom i ni s kim drugim. I to ne ona zla ratoborna bića kakva nam se prikazuju u filmovima, već dobroćudna znatiželjna stvorenja s kojima se može sjesti, popričati, saznati zašto su došli. Ma daj, molim te, kako je to moguće? Da moguće je, moguće ako pustiš mašti na volju da se razmaše. A mašta čini svašta, pa nemoguće postane moguće i – na primjer – napravi ovih pet fantastičnih priča koje držiš u ruci.