Grad sufinancira izgradnju solara – javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava

Grad Križevci objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima putem kojeg se građanima pruža mogućnost da ostvare pravo na sredstva donacije do 40 posto, ali ne više od 20 tisuća kuna po prijavi za troškove izgradnje sunčane elektrane na krovu svoje obiteljske kuće. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. listopada 2021. godine dok se više detalja oko prijave i uvjeta samog poziva može vidjeti na stranici www.krizevci.hr/natjecaji – javni pozivi.

Ovo je druga godina zaredom da je Grad Križevci raspisao natječaj za sufinanciranje postavljanja solara na krovovima obiteljskih kuća, a ovom pozivu prethodio je poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije odnosno izradu glavnog projekta sunčane elektrane putem kojeg je ove godine potporu ostvarilo 17 sugrađana.



“Veseli me da će uskoro u našem gradu biti još više sunčanih krovova. Da interes postoji pokazuje nam činjenica da je ove godine čak 17 korisnika gradske potpore za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju sunčane elektrane dok ih je primjerice prošle godine bilo samo dvoje. Ovim pozivom želimo povećati korištenje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima i tako smanjiti emisiju CO2, što je u konačnici u skladu s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti“, poručio gradonačelnik Mario Rajn i dodao da je gradu koji želi postati energetski neovisan do 2030. godine bitno da na to potiče i građane, a najbolji način za to je upravo pružanje financijske podrške.

Grad poziva zainteresirane Križevčane da prouče detalje oko javnog poziva, kao i prednosti postavljanja sunčanih elektrana, a za dodatna pitanja mogu se javiti u Gradsku upravu ili u KLIK – Križevački laboratorij inovacija za klimu.