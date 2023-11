Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1440

Dr.sc. Željko Andreić predaje o orijentaciji pomoću Sunca 16. travnja na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru (izvor: Facebook stranica AD Kumova slama Daruvar)

U Temi Krugova slušamo snimku prvih petnaestak minuta predavanja prof. dr. sc. Željka Andreića, predsjednika Hrvatskoga astronomskog saveza i profesora na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, koje je održao na ovogodišnjem festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 16. travnja. Tema je: Orijentacija pomoću Sunca, dnevno i godišnje prividno gibanje Sunca.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Posljednji klinci na Zemlji Max Bralliera i Douglasa Holgatea, na odjelu za mlade Kći čuvara vatre Angeline Boulley, na odjelu beletristike Bez kontrole Jorna Liera Horsta i Thomasa Engera, a na stručno-znanstvenom odjelu Kraljica: Života ima i izvan politike Jadranke Kosor.



Na današnji datum rođen je Voltaire, brod Mayflower pristao je na obalu Amerike, obavljen je prvi let balonom na topli zrak, Thomas Edison objavio je izum fonografa, a Marie i Pierre Curie otkriće radija, potopljen je brod Britannic, umrli su Georgius Agricola, Franjo Josip I. i C.V. Raman.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi radova Ivana Meštrovića, o izložbi radova iz nesvrstanih zemalja, o stotoj godišnjici rođenja Pavla Cajzeka, te o prvom virtualnom muzeju ukradenih kulturnih predmeta.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo drugi pokusni let Starshipa, istraživanje (meteoritskih?) tvari na dnu Tihog oceana, te moguće “buđenje” zvijezda i nakon njihovog “gašenja”.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Henryja Purcella, Francisca Tárrege, Leopolda Godowskog, Franka Martina, Franka Zappe i grupe Pink Floyd.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1440 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 21. studenoga od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.