Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1186

Na početku emisije nastavljamo, nakon prekida od čak devet emisija, slušati tonsku snimku predavanje Davora Rostuhara koje je održao u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice u Križevcima 28. rujna prošle godine o svojim dosadašnjim putovanjima i o pripremama za putovanje do Južnoga pola koje je planirao za početak prosinca. Na dan ove emisije Davor Rostuhar već je mjesec dana sam samcat na svom pješačenju, to jest na “skijanju” sve do Južnoga pola koji mu je dalek još “samo” 400 kilometara.

Jedan Novi naslov u Gradskoj knjižnici govori o usponu i vladavini Vladimira Putina, drugi je knjiga Miljenka Jergovića o Sarajevskom atentatu a treći roman o Drugom svjetskom ratu Ralfa Rothmanna.

U Vijestima Krugova govori se o otvorenju muzeja prohibicije, s koliko sredstava raspolažu hrvatski filmaši za svoje projekte, te o izložbi posvećenoj Ivanu Vitiću. Najavljujemo predstavljanje kalendara za 2018. godinu Ogranka Matice hrvatske Križevci.

Na današnji datum rođeni su Slava Raškaj i Rudolf Clausius, potpisano je Sarajevsko primirje, umrli su Rudi Supek, Edo Murtić, Nikola Šop i Fadil Hadžić.

U Svemirskom kutku govorimo o nekim prošlim događajima s područja astronomije i astronautike na datum ove emisije, o aktualnim događajima na području astronautike, te o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana.

Zanimljivosti nas uvjeravaju da je naša kostobolja ipak loš prognozer vremena, a završavamo citatom Johanna Wolfganga von Goethea.

Neki su glazbeni prilozi novi ili su vezani uz teme, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Johanna Straussa mlađeg, Milija Aleksejeviča Balakireva, Luke Belanija, grupa Hoobastank i Lika Kolorado, Joea Cockera i Đorđa Balaševića.

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1186 emitira se u utorak, 2. siječnja od 17:00 do 18:30 sati na 96,6 MHz, a reprizu emisije možemo slušati u subotu, 6. siječnja od 21 sat, sve na 96,6 MHz (Radio Križevci). Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže!