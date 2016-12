Prošlo je gotovo šest godina od posljednjeg nastavka kolumne Križevčancije, kojom su se analizirale različite bizarne pojave u gradu i demistificirali lokalni fenomeni, poput zatvorenih vrata turističkog ureda u vrijeme manifestacija ili nekadašnjih lokalnih tiskovina koji su prvotravanjsku šalu s ovog portala prenijeli kao ozbiljnu vijest ili pak uklanjanja web-poveznice sa službenih gradskih stranica da se jedno glazbeno društvo (koje i danas jedino ima vlastite web stranice) “ne ističe” pred ostalima.

Uz posljednji nastavak Križevčancija, kojim je do zadnje čestice rastočena jedna informativna emisija lokalnog radija tijekom koje su slušatelji sustavno dezinformirani o padu meteorita “Križevci” zbog nemara i maliciozne namjere urednika i voditelja, posebno je čitana bila pretposljednja priča – “Lajkanje” stranačke “štele”. U tim su Križevčancijama, uz glavni slučaj nepotizma na koji je ukazala jedna sugrađanka, navedeni primjeri kako stranački poslušnici često anonimno djeluju internetskim kanalima kako bi “drukali” za svoju stranačku “štelu”.

Križevačka udruga P.O.I.N.T. kao svjedok, ali i aktivni sudionik tog vremena, često je upravo takvim “anonimkama” bila kritizirana, bilo od pripadnika mladeži stranke na vlasti (koji je danas na visokoj gradskoj plaći i funkciji, iako pod stranačkom suspenzijom) ili pak tadašnjeg lidera najveće oporbene stranke, koji je svoje “dopisništvo” na nekadašnjem web forumu Križevci.info smatrao pravim oblikom borbe za svoju stranačku “štelu”. Najeklatantniji primjer je građanska inicijativa “Ne križaj Križevce” koju je gradska vlast dočekala “na nož”, a gradska oporba je tada, 2008. godine, šutjela, da bi tek nakon više od godinu dana, kada je sve bilo gotovo, o tome organizirala nekakvu peticiju za svoju stranačku “štelu”.

Ubrzamo li do ove godine na izmaku, P.O.I.N.T.-ovci su i 2016. bili angažirani na mnogim poljima javnog djelovanja, među kojima i kao organizatori prosvjeda podrške cjelovitoj kurikularnoj reformi u Križevcima, u sklopu građanske inicijative “Hrvatska može bolje”. I, kao da se baš ništa nije promijenilo, opet su s gradskog vrha stizale kritike da je prosvjed ideološki i stranački obojan, a lokalna oporba je istovremeno ziheraški pokušala štandirati baš u vrijeme i u blizini prosvjeda, da ne pričamo o pokušajima da se sa županijske razine uključe u organizaciju i nastup na samom prosvjedu.

Neposredan povod za ovaj tekst bila je jučerašnja objava na famoznom Križevciblogu, na kojem ponovno, ovaj put neki drugi (a opet tako isti), lider križevačke oporbe kucka tekstove kojima lajka vlastitu stranačku “štelu” (osim u dijelu gdje se sukobljava sa stranačkim kolegom iz obližnje, planinske općine), a sve druge pokušava na najrazličitije načine omalovažiti i diskreditirati. Tako se uhvatio udruge P.O.I.N.T. koju, najprije ju pokroviteljski potapšavši, naziva “sredstvom za političku promociju”. Potpuno licemjerno od autora anonimnog bloga koji je prije koju godinu pokrenut s isključivim ciljem političke promocije lidera križevačke oporbe (nakon što je tada teškom mukom smijenio prije spomenutog “dopisnika” na vrhu najveće lokalne oporbene stranke).

Ne samo licemjerno nego i potpuno deplasirano od pripadnika “ujedinjene križevačke oporbe” koji su s isključivim ciljem vlastite političke promocije prošle godine pokrenuli i portal Prigorski.hr, čiji impressum, ako se slobodno naluknete, vrvi sadašnjim gradskim vijećnicima, od glavnog urednika preko voditelja redakcije do vanjskih suradnika. Umjesto da sukreiraju lokalnu javnu politiku izmjenama gradskih pravilnika iz različitih područja (npr. za rodilje) i predlaganjem amandmana na gradski proračun, oni se godinama u vijećnici prepucavaju jeftinim parolama, a zatim i piskaranjem na “anonimnim” blogovima te orkestriranim napadima na vlast sa svog friškog portala. Neviđen slučaj u domaćim medijima, vjerojatno i šire, primjer miješanja politike u medije par excellence.

Poštene, progresivne i ponekad subverzivne, ali uvijek s ciljem dobrobiti za lokalnu zajednicu i podizanja kvalitete javnog djelovanja u područjima gdje je to neophodno, ideje P.O.I.N.T.-ovaca su godinama predmetom parazitiranja raznih stranaka i stranačkih poslušnika i na vlasti i u oporbi. Ako je došlo vrijeme da se jedan iz redova P.O.I.N.T.-a izdvoji i krene u političke vode, kao prvi i do sada jedini istinski nezavisni kandidat za lokalne izbore u Križevcima ikad, onda je to samo pokazatelj da vrijeme ide, ljudi odrastaju, a kvalitetan pristup i marljiv rad moraju dati rezultate. Tom i takvom kandidatu ne trebaju nikakve novoosnovane udruge kao paravan za političko djelovanje protiv gradske vlasti, već upravo suprotno, odlaskom u aktivnu politiku ne želi više upravljati radom organizacije civilnog društva iz koje je desetljetnim vrijednim angažmanom poniknuo.

Gradonačelniče, sretno!

Napomena: Stavovi izneseni u tekstu isključivo su autorovi, a ne službeni stavovi udruge P.O.I.N.T. niti članova redakcije nezavisnog portala Križevci.info.