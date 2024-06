Predstave, podjela filmskih plakata, priče, zvijezde i igre na 3. Dječjoj spraviščijadi

Već treću godinu spraviščanska subota ujutro rezervirana je za dječje programe na ljetnoj pozornici uz križevačku zvjezdarnicu, gdje različite aktivnosti zabave, kulture i znanosti nude Pučko otvoreno učilište Križevci, Gradska knjižnica “Franjo Marković”, udruga P.O.I.N.T. Križevci, Astronomsko društvo Perzeidi i Odred izviđača “Kalnik” Križevci.

Program 3. Dječje spraviščijade znanosti i kulture u subotu 8. lipnja počinje u 10 sati predstavama za djecu Mladena Medaka Gage pod nazivom „Huja-haj, kamišibaj“, trajat će do 10:45. Nakon toga slijedi bogat program do 13 sati koji uključuje: izložbu i podjelu filmskih plakata, izviđačke vježbe i igre te postavljanje šatora, dječju čajanku, tržnicu knjiga te promatranje sunca i obilazak zvjezdarnice. Od 10:45 do 13:00 sati sve aktivnosti održavaju se simultano te se sudionici mogu priključivati aktivnostima po želji. Ulazak je slobodan, a osim djece, mogu doći i odrasli.