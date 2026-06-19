Robin ljetno kino ovaj vikend iznimno u nedjelju

Martin Topljak (Foto: POU Križevci) 0

Prošlog je vikenda otvoreno Robin ljetno kino, događaj koji već devetu godinu okuplja brojne križevačke obitelji u druženju uz filmove na Nemčićevom trgu. Ovog vikenda, ljetno kino održat će se u nedjelju, 22. lipnja s početkom programa u 18 sati, dok će projekcija filma Škola Čarobnih životinja 3 krenuti u 21 sat.

Događaj je premješten na nedjelju kako bi obitelji mogle uživati u sportskim sadržajima košarkaškog turnira Crosscity Buckets u subotu, dok se u nedjelju ne propušta još jedna ljetna večer pod zvijezdama.

Robin ljetno kino na Nemčiću organizira Pučko otvoreno učilište Križevci uz glavnog sponzora Robin markete, tehničku podršku Udruge K.V.A.R.K. te generalno pokroviteljstvo Grada Križevaca.

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