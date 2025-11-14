Na ljeto puštanje u promet križevačke zaobilaznice

Dugoočekivana, tzv. križevačka zaobilaznica bit će puštena u promet na ljeto iduće godine i trebala bi prometno rasteretiti širi centar Križevaca, od Gundulićeve do Koprivničke ulice, ali i prigradsko naselje Majurec. Upravo je povećan promet bio jedan od glavnih argumenata kritičarima uvođenja jednosmjernog prometa kroz najuži gradski centar, od početka Zakmardijeve ulice sve do križanja „kod Šaška“. Nova trasa brze ceste DC10 duljine 7,5 kilometara i vrijednosti investicije 30 milijuna eura, od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog trebala bi biti završena do ljeta 2026. godine.

Istaknuto je to prilikom radnog posjeta predsjednika uprave Hrvatskih cesta Ivice Budimira Koprivničko-križevačkoj županiji početkom prošlog tjedna, koji se zajedno sa suradnicima susreo s koprivničko-križevačkim županom Tomislavom Golubićem, njegovim zamjenikom Marijem Rajnom i križevačkim gradonačelnikom Tomislavom Katanovićem. Cilj susreta bio je obilazak gradilišta na području Županije te radni sastanak o aktualnim i planiranim infrastrukturnim projektima, a predsjednik Uprave Budimir tijekom obilaska okupljenima je predstavio projekt i informirao ih o trenutnom stanju radova i planovima za nastavak izgradnje.

„Planirani završetak ovih radova je početak ljeta sljedeće godine. Trenutno završavamo betonske radove na objektima i pripremamo kolničku konstrukciju. Nedavno smo odradili i prve asfaltne radove. Nakon ove dionice nastavit ćemo sa sljedećom dionicom dužine 24 kilometra, a koja je podijeljena na dvije dionice i to prvu od 10 kilometara gdje ćemo se preko županijske ceste ponovno spajati na državnu cestu D41 koju smo i obnovili da bude u funkciji dok se radovi ne nastave. Lokacijsku dozvolu već imamo, u fazi smo nabave glavnih projekata pa u narednom periodu možemo očekivati građevinsku dozvolu i natječaj za izvođenje radova na sljedećoj dionici“, istaknuo je Budimir.

Župan Golubić je predstavnicima Hrvatskih cesta zahvalio na odličnoj suradnji, kao i na svim ulaganjima u obnavljanje prometnica na našem području te istaknuo je kako je riječ o izuzetno važnom infrastrukturnom projektu za Koprivničko-križevačku županiju i šire područje sjeverozapadne Hrvatske, koji će značajno unaprijediti prometnu povezanost, sigurnost i gospodarsku dostupnost regije.

„Današnji posjet gospodin Budimir i ja dogovorili smo prije otprilike dva tjedna, nakon sastanka koji smo imali u Hrvatskim cestama i drago mi je da smo danas ovdje. Veliko je ovo gradilište i moram zahvaliti i Vladi i Ministarstvu i Hrvatskim cestama što ovaj projekt ide svojem kraju. Drago mi je što u ljeti iduće godine možemo očekivati da će ova prometnica biti u funkciji, prvenstveno zbog građana Križevaca i mještana Majurca. Promet će se znatno rasteretiti, skratiti će se put do Zagreba, ali će se prvenstveno povećati sigurnost i rasteretiti promet u odnosu na današnje stanje. Veseli me što ovime priča ne staje, nastavlja se s pripremnim radovima kako bi se moglo nastaviti od Kloštra prema Koprivnici. Nadam se da će sve to skupa biti što prije gotovo, a moram izraziti zadovoljstvo što ovu dionicu radi jak i sposoban izvođač vrlo zahtjevnih radova. Nadam se da će sve ići u skladu s planovima i da cesta do Koprivnice kroz nekoliko godina neupitno dolazi“, rekao je Golubić.

Nakon obilaska radova na brzoj cesti u Županijskoj upravi održan je radni sastanak kojemu su prisustvovali predstavnici Hrvatskih cesta – predsjednik Uprave Ivica Budimir, direktor Sektora za građenje i rekonstrukciju Darko Šošić, rukovoditelj Poslovne jedinice Varaždin Davor Bobičanec te glasnogovornica Tamara Đurijanček. Uz njih, sastanku su prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, potpredsjednik Hrvatskog sabora, saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, saborski zastupnik i načelnik Općine Kalinovac Darko Sobota, saborski zastupnik Željko Lacković, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, v.d. pročelnika Službe ureda župana Karlo Sigetić i voditelj Odjeka za upravljanje projektima Hrvoje Kancelak.

Glavne teme sastanka bile su nastavak izgradnje brze ceste na dionici Kloštar Vojakovački – Koprivnica, kružni tok na području općine Virje na državnoj cesti D2, projekt zaobilaznice Koprivnice, kružni tok Koprivnica na dionici državne ceste D2-D20 te općenito rekonstrukcija državne ceste D2. Sudionici su se složili kako su ovi projekti od iznimne važnosti za prometno povezivanje županije, povećanje sigurnosti prometa i gospodarski razvoj sjeverozapadne Hrvatske. U razgovor o projektima prometne infrastrukture uključili su se i saborski zastupnici te gradonačelnici. Kao zaključak je istaknut zajednički interes i nastavak suradnje na unaprjeđenju prometne infrastrukture, što je od velikog značaja za podizanje kvalitete života građana.