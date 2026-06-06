AMK “Križevci” i ove godine organizira program „Sigurno i vješto u prometu“

U sklopu manifestacije Križevačko veliko spravišče, Auto moto klub Križevci i ove godine organizira tradicionalni edukativni program za najmlađe sugrađane pod nazivom „Sigurno i vješto u prometu“, koji će se održati u subotu, 6. lipnja, s početkom u 9 sati. Cilj programa je kroz igru, zabavu i praktične vježbe educirati djecu o pravilnom ponašanju u prometu te potaknuti razvoj prometne kulture i sigurnosti na cestama od najranije dobi.

Povodom priprema za ovu aktivnost održan je sastanak na kojem su sudjelovali zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj, tajnik AMK Križevci Stjepan Peršin sa suradnicima, načelnik Policijske postaje Križevci Krešimir Sokač, policijski službenik Matija Švagelj, predsjednica Križevačke djevojačke straže te predstavnice dječjih vrtića s područja grada Križevaca.

Jedan od najvažnijih dijelova programa bit će boravak djece na prometnom poligonu opremljenom funkcionalnim semaforima. Poligon predstavlja idealno mjesto za učenje kroz praksu, gdje će djeca uz pomoć i često u pratnji roditelja, imati priliku upoznati prometne znakove, prometna pravila i važnost poštivanja signalizacije. Program će dodatno obogatiti nastup Gradskog puhačkog orkestra i križevačkih mažoretkinja.

U programu će sudjelovati djeca u dobnim skupinama od 3 do 4 godine, od 5 do 6 godina te od 6 do 7 godina, a organizatori ističu kako su dobrodošla sva djeca, bez obzira na to pohađaju li dječji vrtić ili ne. Načelnik Policijske postaje Križevci Krešimir Sokač naglasio je kako su ovakve aktivnosti iznimno važne za razvoj prometne svijesti kod djece te najavio nastavak provedbe programa usmjerenih na prometnu kulturu najmlađih.

Zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj izrazio je punu podršku Grada Križevaca ovom projektu, koji je izvrsna prilika za promicanje sigurnosti u prometu i edukaciju i aktivaciju velikog broja djece koja posjećuju Križevačko veliko spravišče.