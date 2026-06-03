Radi Spravišča promet se zatvara, a restorani i barovi rade dulje

Zbog održavanja 58. Križevačkog velikog spravišča za promet se zatvara uži centar grada i to od srijede, 3. lipnja od 08,00 sati pa do ponedjeljka, 8. lipnja do 14,00 sati.

U navedenom razdoblju za promet se zatvaraju: Trga J. J. Strossmayera, kolnikom Trga Antuna Nemčića, dijelom Ulice I. Z. Dijankovečkog, od istočnog kolnika Trga Antuna Nemčića do križanja sa Trgom S. S. Kranjčevića, Ulicom Mojsija Baltića dijelom Svetokriške ulice od parkirališta do križanja sa Ulicom Mojsije Baltića, Trgom bana Lackovića, dijelom Ulice bana J. Jelačića od sjevernog kolnika Trga J.J. Strossmayera sa Ulicom Ljudevita Gaja do sjevernog kolnika Trga J. J. Strossmayera do križanja sa Obrtničkom ulicom sjevernim kolnikom Trga J.J. Strossmayera. Za vrijeme privremene zabrane prometa navedenim ulicama i trgovima, promet vozila odvijat će se okolnim ulicama.

Također, gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović donio je Odluku o odobrenju privremenog produženja radnog vremena za vrijeme trajanja 58. Križevačkog velikog spravišča. Tako u petak 5.06./6.06.2026. i u subotu 6.06./7.06.2026., ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ na području naselja Križevci mogu raditi do 05:00 sati, a u nedjelju 7.06./8.06.2026. mogu raditi do 03:00 sata.

Produženo radno vrijeme odobrava se uz obavezu ugostitelja da se pridržavaju odredbi Zakona o zaštiti od buke i propisa koji reguliraju javni red i mir.