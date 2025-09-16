Obavijest o zatvaranju prometa

Zbog obilježavanja Dana branitelja Domovinskog rata grada Križevaca i 34. obljetnice oslobođenja vojnih objekata u Križevcima, sutra, u srijedu 17. rujna za promet se zatvaraju sljedeće ulice:

od 15 do 20 sati u odvojku Ulice Franje Tuđmana do kraja parkirališta restorana „Kalnik“

od 15 sati do 17:30 dio zapadnog i sjevernog kolnika Trga J. J. Strossmayera, istočnog kolnika Trga A. Nemčića, dijela ulice I. Z. Dijankovečkog od istočnog kolnika Trga A. Nemčića do križanja s Ulicom M. Baltića i dijela Ulice bana J. Jelačića do sjevernog kolnika Trga J. J. Strossmayera do križanja s Ulicom Ljudevita Gaja

Građane se moli za razumijevanje te da za promet vozilima koriste okolne pravce. Također, Odbor za branitelje i Grad Križevci pozivaju građane da se pridruže proslavi Dana branitelja Domovinskog rata grada Križevaca i 34. obljetnici oslobođenja vojarne u Križevcima i skladišta naoružanja Široko Brezje.

Obilježavanje je započelo danas, cjelodnevnim obilaskom mjesta pogibije Križevčana na zapadnoslavonskom bojištu, a nastavit će se u 18 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Spomen obilježju prvim križevačkim žrtvama Domovinskog rata kod šumarije.