Privremeno se zatvara promet centrom grada

Od srijede, 23. travnja od 7 sati pa do petka, 25. travnja do 12 sati za promet se zatvara uži centar grada radi pripreme i programa u sklopu obilježavanja Dana grada i sajma “Križevci u cvijeću“, priopćeno je iz gradske uprave.

Za promet će biti zatvoren Trg Josipa Jurja Strossmayera, Trg Antuna Nemčića, dio Ulice Ivana Zakmardija Dijankovečkoga od Trga Antuna Nemčića do raskrižja s Ulicom Mojsija Baltića, dio Ulice bana Josipa Jelačića od Trga Josipa Jurja Strossmayera do raskrižja s Ulicom Ljudevita Gaja.

Građane mole za razumijevanje i korištenje obilaznih pravaca. Sajam cvijeća, podsjetimo, traje od petka do nedjelje.