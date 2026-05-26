Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1552

Ratko Matić 0
Načelnik općine Hrašćina Branko Tukač na obilježavanju 275. obljetnice Hrašćinskog meteorita 17. svibnja 2026. (foto R.Matić)
U Temi Krugova slušamo skraćenu snimku svečanosti obilježavanja 275. godišnjice pada Hrašćinskog meteorita koja se održala u okviru 6. Hrašćinskog astra 17. svibnja ove godine u Trgovišću. Svečanosti su nazočili i načelnik općine Hrašćina i posebna izaslanica župana Krapinsko-zagorske županije koji su izložili planove općine i županije o projektima za razvoj tog kraja temeljenim na značaju i vrijednosti Hrašćinskog meteorita. Ovaj se prilog emitira u našoj emisiji upravo u vrijeme kada je prije 275 godina pao Hrašćinski meteorit, 26. svibnja 1751. godine oko 18 sati.

Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Ptice Ane Salopek, na polici SF-a & fantasyja roman Krave na ledu Hrvoja Barbira Barbe, na odjelu beletristike Satkani od krivnje Joanne Elmy, a na stručno-znanstvenom odjelu Predodređeni: Znanost o životu bez slobodne volje Roberta M. Sapolskog.

Na današnji datum rođeni su Aleksandar Sergejevič Puškin, Edmond Goncourt i John Wayne, poginuo je Petar Snačić, izglasan je ‘Indian Removal Act’, potpisan je sporazum o ograničenju protubalističkih raketnih sustava, Europska zajednica prihvatila je današnju zastavu Europske unije, nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva, umrli su Milan Amruš i Martin Heidegger.

U Vijestima Krugova govorimo o izložbama Ljepota je u ženskom imenu i Ono o čemu govorimo, o splitskom Muzeju vode, te o arheološkom nalazu na Pelješcu.

U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo nova saznanja o Jupiterovom satelitu Ganimedu, o svjetlosnom onečišćenju, o skorašnjoj konjunkciji Venere i Jupitera, te o nekim svemirskim misijama.

Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Ive Mačeka i Davida Gilmoura.

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1552 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 26. svibnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.


