RepubliKaj: novi album etno-pank benda Ogenj

Koprivnički bend Ogenj jučer je izdao svoj novi album RepubliKaj, izdavač je diskografska kuća Dallas Records koju valja pohvaliti na prepoznavanju potencijala podravskih etno-pankera. Dallas je kroz godine postao pravi brand, s njima surađuju Let 3, Jinx, TBF, Rambo Amadeus, Zoran Predin, Edo Maajka i brojni drugi izvođači. Bend je već duže vrijeme izdavao singlove, koje je objedinio i predstavio publici albumom RepubliKaj. Već sami naziv albuma dokaz je da se Ogenj drži dobre stare misije, čuvanja našeg kaj!

Kroz jedanaest pjesama bend ponovno emitira raznolike zvukove, u numerama Kyrie i Zovem Boga svojim u centru pozornosti su gitarske solaže odličnog Petra Šimčića. Osim što dečki zvuče odlično, hrabro je što su u 2024. godini izdali nekoliko pjesama koje progovaraju o vjeri. Mnogi to danas neće podržati, no i najveći pankeri poput Joe Strummera (The Clash) javno su izjavljivali – You got to believe in something or you feel a sense of loss. Zato, kapa dolje bendu na tome što imaju stav za koji se uistinu zauzimaju, bez obzira na rizike koje nosi slanje ovakvih poruka današnjem društvu.

Prva pjesma albuma RepubliKaj je Lafre, počinje moćnim radom bubnja i bas gitare, čijem se ritmu glasom tek kasnije pridružuje frontmen Tomislav Mihac Kovačic. Drugom numerom Navek on živi, Frankopan dobiva sasvim drugačiju obradu od onih s kojima smo se do jučer susretali, odlična je energija koju Ogenj pruža u ovoj izvedbi, a povici stiha Navek on živi, ki zgine pošteno dokazuju da legenda o Zrinskom i Frankopanu još uvijek živi. Da sam znal, treća pjesma ovog albuma također je iznimno moćna, motörheadovski distorzirana – da je Lemmy Kilmister odrastao u istom podneblju kao članovi benda Ogenj, slušali bismo bisernicu u Ace of Spades.

Preko numera Mešter i Nepravilna, stižemo do Kyrie kojom bend bolje od svećenstva zaziva milost. Da Ogenj na misama izvodi Kyrie, u crkvu bi navratio čak bi i okorjeli pankerski puk. Pjesmom Perce, bend smanjuje energiju, osma stvar na albumu je Zovem Boga svojim. Zanimljivo je kako se uz Kyrie i u ovoj prvenstveno vjerskoj pjesmi ističe žestoka solaža, specifičnog Gibson Les Paul zvuka. Nakon što Ogenj preko šest minuta zove Boga svojim, pjesmom Spasenje nastavlja progovarati o duhovnosti.

Osim duhovnih, Ogenj štiti tradicijske vrijednosti i kajkavštinu. Perjanicom ovog albuma, numerom RepubliKaj, bend kao da nam obećaje da kaj nikada neće izumrijeti. Dokaz da živimo u Kaj republici je ovogodišnji RockLive na kojemu su dva različita benda izvodili svoje pjesme – Kaj, Kaj, Kaj i Zakaj se tak´ oblačiš. Ogenj, koji je na ovogodišnjem izdanju festivala dijelio pozornicu s velikanima rock i alternativne scene naših prostora, odlučio je napraviti korak dalje i uspostaviti republiku.

Ogenj album zatvara svojom najnovijom stvari Vojna u kojoj surađuju s prekmurskim glazbenikom Vladom Kreslinom, kojega nazivaju slovenskim Springsteenom. Bend opisuje “Vojna je emocionalna balada, idejno naslonjena na istiniti događaj iz razdoblja 2. svjetskog rata, koja od plača i škrguta zubi, raste, raste i nada se, da bi na kraju ipak doživjela sretan završetak”. Zanimljivo je kako je pjesma objavljena na neslužbenom izdanju benda Još je rano, 2016. godine. Važno je istaknuti kako je RepubliKaj glazbeno najkompleksniji album benda, svojim žestokim zvukom i tekstovima ponovno ostavljaju publici prostor za vlastito shvaćanje stihova. Svakom budućem slušatelju valja poručiti da očekuje punk zvuk i punk stavove, borbu za onu što članovi benda misle i što kao bend žele poručiti. Što se tiče očuvanja narječja i opće borbe za lokalne vrijednosti – što Zadruga znači Zagorju, a Gustafi Istri, to Ogenj znači Podravini. Za zameriti im je samo kaj ove godine nisu izdali dva albuma!