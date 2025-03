Ogenj dobitnik Porina za najbolji album alternativne glazbe

Jučer je u Karlovcu održana dodjela glazbene nagrade Porin. Među ovogodišnjim dobitnicima našao se koprivnički punk-folk bend Ogenj, kojem je ovo veliko priznanje i nagrada za dugogodišnji rad. Koprivnički su se pankeri ranije ove godine pjesmom Daj, daj predstavili na Dori, natjecanju za izbor predstavnika na Euroviziji.

Iako Hrvatsku neće predstavljati u Švicarskoj, bend je nedavnim koncertom u klubu Boogaloo s vjernom publikom proslavio novi album RepubliKaj. Razlog za još jedno zajedničko slavlje je jučerašnji Porin za najbolji album alternativne glazbe, koji su osvojili u jakoj konkurenciji.

Uz to, RepubliKaj je s ostalim “kreacijama” donio pobjedu svom producentu. Uz navedeni album Ognja, lista koju čine Babaroga (LET 3), Kišni Razdraganci 2 (Ivanka i Mrle), First Take (Tonči Grabušić Quartet) te Everyone else is OK (Jonathan) donijela je Porina za producenta godine neumornom Mateju Zecu, koji je ujedno i gitarist legendarnih riječkih bendova LET 3, Morso te Blagdan Band.

Gitarist Ognja, Petar Simčić eksluzivno za naš Portal: Ovim Porinom okrunili smo prekrasnu RepubliKaj eru koja je bila puna lijepih, ali i zahtjevnih trenutaka za bend. Iznimno smo ponosni što je struka prepoznala naš najzreliji album do sad, gdje smo pokazali s kojom širinom materijala i kreativnosti raspolažemo. Moram napomenuti da Porin za najbolji album alternativne glazbe ima posebnu težinu obzirom da smo imali iznimno jaku konkurenciju – Idem i bend Nemeček. Radi se o dva fantastična izvođača koji su koncertno aktivni i izvrsno zvuče uživo, te koje je publika prepoznala. Znali smo da smo konkurentni, da imamo jak album prepun kvalitetnih suradnji i raznovrsnih žanrovskih aduta. No, iskreno, do zadnjeg trenutka nismo mogli procijeniti hoćemo li zaista biti dobitnici, stoga smo u trenutku kada smo čuli da smo pobijedili bili u pozitivnom šoku. Ovim putem zahvaljujem svima koji nas podržavaju na našem putu i jedva čekam da vidite kaj smo vam pripremili za nadolazeće razdoblje.

U iščekivanju budućih KC-HC aktivnosti, križevački pankerski puk čestita Ognju.