Ogenj: “Daj, daj” u novom ruhu i u finalu Porina za Hit godine

Nakon furiozne 2025. godine, ispunjene kilometrima, koncertima i snažnom podrškom publike, Ogenj se vratio samoj srži svog postojanja – pjesmama. Prošla godina bila je iznimno plodna za bend, koji je objavio čak šest novih singlova, a kruna svega bio je “Daj, daj” – pjesma koja je Ogenj lansirala u potpuno novu orbitu i dodatno učvrstila njihovu poziciju na domaćoj glazbenoj sceni.

Kao zahvalu publici i svojevrsnu posvetu svima koji su bend pratili i podržavali tijekom desetljeća rada, početkom 2026. godine objavljen je remix pjesme “Daj, daj“. Dobro poznata stvar sada dolazi u novom, osvježenom ruhu, a dostupna je na svim digitalnim platformama te u eteru omiljenih radijskih postaja.

No to nije jedina dobra vijest. Ogenj i “Daj, daj” ušli su u konkurenciju za prestižnu glazbenu nagradu Porin, i to u kategoriji Hit godine. U tzv. „nultom krugu“ glasanja pjesma je izabrana među 21 finalnu skladbu, od gotovo 300 prijavljenih, čime su višestruki dobitnici Porina ponovno dobili snažnu potvrdu od struke.

„Fantastična je ovo vijest, pogotovo u ovo zimsko doba koje nam se ponekad čini kao neki zimski san. Ali za nas nema spavanja – u svom brlogu već radimo na novim stvarima koje će izlaziti tijekom 2026., planiramo i inozemnu turneju te se jako veselimo ponovnim živim nastupima“, poručuju iz benda.

Ogenj nastavlja punim gasom, s pogledom prema novim pjesmama, pozornicama i susretima s publikom. Za sve svježe vijesti i najave – zapratite ih na društvenim mrežama – TikTok II Facebook II Instagram.