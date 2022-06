Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1379

Dr.sc. Zoran Ereš s Instituta Ruđer Bošković 22. svibnja 2022. na 6. Hrašćinskom astru govori o nastanku života na Zemlji (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo posljednjih nekoliko minuta predavanja Nastanak života na Zemlji koje je na 6. Hrašćinskom astru u Trgovišću 22. svibnja ove godine održao dr. sc. Zoran Ereš s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, a nakon toga diskusiju poslije predavanja. Govori se o tome kako možemo otkriti život u svemiru i kakav on može biti.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Totalna zavrzlama Gordane Lukačić i Nine Ivanović, knjiga za mlade je Kuharica za mlade chefove, na odjelu beletristike Sasvim obična obitelj Mattiasa Edvardssona, a na stručno-znanstvenom odjelu Zeleni život vege mama Ive Janeš i Ivane Šimić.



Na današnji datum rođeni su Vjekoslav Klaić, Lav Mirski, David Hartley i Jean-Paul Sartre, ubijen je Mihovil Pavlek Miškina, proizvedena je prva longplay ploču od vinila, umrli su Niccolo Machiavelli i Anders Jonas Angström.



U Vijestima Krugova saznajemo da tko su dobitnici državne nagrade “Vladimir Nazor”, da je u Šibeniku otvoren Međunarodni dječji festival, da je umro francuski glumac Jean-Louis Trintignant, te da se u Italiji prodaju umjetnička djela u digitalnom obliku, s čim se mnogi ne slažu. Govorimo i o aktivnostima u projektu Future Hub Križevci.



U Svemirskom kutku spominju se godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualni događaji s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo ljetni solsticij i signale koje je uhvatio kineski radioteleskop, najveći na svijetu.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Antonija Vivaldija, Nikolaja Rimskog-Korsakova, Lala Schifrina, Ive Robića, te grupa The Kinks i Mungo Jerry.



