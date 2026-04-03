Uskrs u Križevcima: sadržaj za građane od petka do ponedjeljka

U sklopu manifestacije Uskrs u Križevcima, na Veliki petak Grad Križevci, u suradnji sa Srednjom školom „Ivan Seljanec“ Križevci, tradicionalno će počastiti građane ribom na Strossmayerovom trgu, s početkom u 10 sati. Na Veliku subotu u jutarnjim satima održat će se velika potraga za pisanicama na Nemčićevom trgu dok će se u večernjim satima upaliti vuzmica kod Javne vatrogasne postrojbe grada Križevaca.

Potraga za pisanicama počinje u 10 sati, a sakrit će se čiste bijele pisanice koje će po završetku potrage djeca moći ukrasiti na radionici oslikavanja pisanica koju će voditi Boris Kralj, nagrađivani autor slikovnica za djecu. Tri najljepše ukrašene i nacrtane pisanice osvojit će prigodne nagrade. Osim radionica, organizirane su maskote, a moći će se vidjeti i način ukrašavanja pisanica križevačkom čunčanom čipkom. Organizatori potrage za pisanicama su Grad Križevci i Pučko otvoreno učilište Križevci.

U 20 sati upalit će se vuzmica iza vatrogasnog doma koju su i ove godine pripremili vrijedni djelatnici Javne vatrogasne postrojbe grada Križevaca pod pokroviteljstvom Hrvatskih šuma. Uoči paljenja vuzmice posjetitelji će moći kušati lovački paprikaš koji će pripremati članovi Lovačkih društava „Fran Kesterčanek“ Križevci, LD „Vepar“ Carevdar te LD „Jelen“ Marinovec.

Na Uskrsni ponedjeljak, već tradicionalno Grad Križevci sudjeluje u organizaciji Moto i biciklističkog druženja, o kojemu sve već pisali. Na sudjelovanje su pozvani svi motociklisti, mopedisti i vozači quadova te biciklisti. Okupljanje počinje od 9 sati na trgu J.J. Strossmayera u Križevcima, sudionici voze na relaciji Križevci – Kloštar Vojakovački – Čabraji – Ivanec Križevački – Koruška.

Također, u ponedjeljak s početkom u 11 sati Potragu za pisanicama organizira Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno društvo LIPA u parku u Gornjem gradu. Uživajte u sadržaju Uskrsa u Križevcima!