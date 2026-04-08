Križevci otvorili novu moto i biciklističku sezonu

Na Uskrsni ponedjeljak u Križevcima je održano 15. moto i biciklističko druženje, kojim je i službeno otvorena nova sezona za ljubitelje vožnje. Ovogodišnji susret okupio je možda i najveći broj sudionika, a održan je u organizaciji Auto moto kluba Križevci uz potporu Grada Križevaca i Policijske postaje Križevci.

Predsjednik AMK Križevci, Stjepan Krpanić, pozdravio je okupljene, dok je tajnik kluba Stjepan Peršin podsjetio kako klub ove godine slavi 75 godina uspješnog rada i djelovanja. Tom prigodom uručene su posebne zahvale Gradu Križevcima i župniku Ivanu Novaku za dugogodišnju suradnju i podršku. Druženje je nastupom otvorio Gradski puhački orkestar Križevci, dok su nastupile i Križevačke mažoretkinje.

Gradonačelnik Tomislav Katanović zahvalio je organizatorima na pripremi skupa te uputio čestitke svim sudionicima povodom Uskrsa. „Želim vam puno kilometara ove godine, ali prije svega puno sigurnih kilometara. Hvala vam što pazite na svoju sigurnost i sigurnost svih drugih sudionika u prometu“, poručio je gradonačelnik. Blagoslov svim vozačima za sigurnu vožnju podijelio je župnik Ivan Novak.

Ispred Policijske uprave koprivničko-križevačke, Damir Jančijev, voditelj poslova prometne policije, zaželio je sudionicima ugodnu vožnju uz nadu da će u novoj sezoni biti što manje potrebe za policijskim intervencijama.

Tijekom susreta dodijeljene su nagrade najistaknutijim vozačima u više kategorija:

• Veterani 80+ i 90+: Vladimir Kovačević, Nenad Predojević, Petar Pavlinušić i Dragutin Jobač

• Motociklisti (A kategorija): Krešo Novosel, Dalibor Vrhovec i Vilim Celovec

• Biciklisti: Snježana Mergon i Ozren Komlenac.

Program je nastupom obogatila i Križevačka djevojačka straža. Nakon svečanog dijela i podjele nagrada, formirane su kolone biciklista i motociklista koje su, pod vodstvom policijskih službenika na motorima, krenule na tradicionalnu rutu prema prostoru bivše vojarne kako bi položili vijence i odali počast hrvatskim braniteljima. Biciklisti i motociklisti vozili su na relaciji Križevci – Kloštar Vojakovački – Vojakovac – Čabraji – Ivanec Križevački – Koruška. Po dolasku u Korušku održan je blagoslov vozača u crkvi BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina, a nakon toga je za sve sudionike bio organiziran i zajednički ručak.