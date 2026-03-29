Na Uskrsni ponedjeljak: 15. moto i biciklističko druženje

Na Uskrsni ponedjeljak već tradicionalno održat će se Moto i biciklističko druženje, i to u 15. izdanju. Organizatori na ovaj događaj pozivaju motocikliste, mopediste, vozače quadova i bicikliste – sudionici će voziti već unaprijed zacrtanom trasom.

Druženje organiziraju Auto moto klub „Križevci”, Motociklistički klub „Križevci”, Križevačka udruga biciklista, Grad Križevci, PP Križevci, Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Župa BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina te Atlantic grupa Cedevita – Apatovec. Sudionike s kacigom očekuje besplatna kava u kafićima Caffe bar Arteria, Caffe bar Arthur i Pivnica Tomislav.

Okupljanje sudionika započinje od 9 sati na trgu J.J. Strossmayera, od 10 sati bit će upriličena dodjela nagrada najboljim vozačima bicikla, mopeda, motocikla i quada te vozačima 80+. U sklopu događaja nastupit će Gradski puhački orkestar, Križevačke mažoretkinje, Križevačka djevojačka straža i hostese tvrtke Košić plus d.o.o..

Okupljeni najprije voze do spomen obilježja braniteljima gdje će biti položeni vijenci za poginule hrvatske branitelje. Relacija na kojoj voze motociklisti i biciklisti je Križevci – Kloštar Vojakovački – Vojakovac – Čabraji – Ivanec Križevački – Koruška. U crkvi BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina (Koruška) blagoslov vozača prevodit će župnici Kristijan Bogdan i Ivan Novak, nakon čega slijedi druženje na prostoru oko Crkve. Za okupljene će biti organiziran zajednički ručak.