[FOTO] Održana velika potraga za pisanicama

U sklopu programa Uskrs u Križevcima, u subotu je održana velika potraga za pisanicama, organizatori su bili Pučko otvoreno učilište Križevci i Grad Križevci, dok su podršku pružili i volonteri iz Gradskog društva Crvenog križa Križevci. Program je vodio Boris Kralj, a u potragu se uključilo mnoštvo djece.

Uoči početka, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Željka Šunjić izrazila je zadovoljstvo velikim odazivom te zahvalila svima uključenima u organizaciji potrage za pisanicama. Okupljene je pozdravio i gradonačelnik Tomislav Katanović uputivši zahvale Pučkom otvorenom učilištu Križevci, Gradskom društvu Crvenog križa Križevci, brojnim volonterima te čipkaricama koji su zajedničkim snagama omogućili ponovno održavanje ove hvalevrijednog programa. Svima prisutnima poželio je uspjeh u potrazi za pisanicama te sretan i blagoslovljen Uskrs.

Cijelom površinom Nemčićevog trga bilo je sakriveno 200 pisanica koje su djeca nakon pronalaska oslikavala na radionici oslikavanja, najbolje oslikane pisanice dobile su nagrade. Nagrade je djeci uručila ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Križevci Željka Šunjić te svima zahvalila na sudjelovanju u ovogodišnjoj potrazi. Pored radionice i potrage, djeca su mogla vidjeti kako se pisanica može ukrasiti križevačkom čunčanom čipkom koje su predstavile križevačke čipkarice koje djeluju u sklopu Gradskog društva Crvenog križa Križevci, a bile su tu i vesele maskote koje su zabavljale djecu.

Program je održan na Veliku Subotu – uz događaje poput moto i biciklističkog druženja polako ali sigurno postaje dio križevačke uskršnje tradicije.