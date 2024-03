[FOTO] Kraljevi sjevera nadigrali Opatiju u velikom derbiju i ponovo zasjeli na čelo ljestvice

Kapa dolje nogometašima Radnika Križevci, stručnom stožeru i navijačima na današnjem sportskom ugođaju na Gradskom stadionu. Kraljevi sjevera nadigrali su Opatiju u velikom derbiju SuperSport 2. NL fantastičnim pogotkom Mihaela Mladena u desetoj minuti nakon bratske asistencije Hrvoja. Što su Kane i Petković, nekad Ibrahimović za našeg MM, dojmljivo je kako je zakucao loptu u mrežu nemoćnog Prskala. Naši su nogometaši odigrali sjajnu utakmicu, utakmicu koja je po svojoj kvaliteti iznad natjecateljskog razreda.

Nije bilo jednostavno, ali su odgovornim i požrtvovnim pristupom i s puno mudrosti došli do vrijednog troboda, pobjede koja neće, možda, odlučiti prvaka jer ima još deset kola do kraja, ali je, u svakom slučaju, itekako poticajna, a zajedništvo igrača i navijača je, doista, za svaku pohvalu. U tomu je i bit svega, bez zajedništva nema učinka na duge staze. Bilo je krajem prvog poluvremena i iskričavog ozračja na klupama, uz dobacivanja i naguravanja. Najdeblji kraj je pritom izvukao Ugrina iz stožera Opatijaca koji je isključen i uz pratnju povjerenika za sigurnost Zdenka Mandića morao je napustiti teren. No, ništa što bi utjecalo na daljnju igru, osim uzburkanih duhova.

Križevčani su se znalački obranili u drugom poluvremenu. Opatijci su imali nekoliko zrelih prigoda, Žabec je pogodio i vratnicu, ali su većinu opasnih situacija otklonili pred svojim golom Koprić i suigrači. Radnik Križevci u sljedećem kolu gostuje u Slavonskom Brodu.