U najnižem nogometnom razredu sve je moguće, od nevjerojatnih rezultata, povijesnih pobjeda i poraza za Guinnessa. Polet iz Glogovnice dugogodišnji je “fenjeraš” bez naznake za “svjetlosni učinak”. Dosad su u prvenstvu križevačke 3. ŽNL primili 156 pogodaka, prije dva tjedna 32 u Mokricama Miholečkim, a prije tjedan dana 22 doma od carevdarske Mladosti. Danas su se u Radničkom dolu “ukazali” s petoricom igrača i, naravno, utakmica nije odigrana.

Nogometni besmisao je, doista, dosegnuo kulminaciju, a s pravom se srde i domaćini jer su sve pripremili za ugodno sportsko poslijepodne. “Nakon neslavnih rekorda zadnja dva kola, danas se ekipa Poleta iz Glogovnice pojavila s 5 igrača. Zanima nas regularnost lige, od krivo napisanih strijelaca, do gol razlike i pitamo se ima li to sve smisla?? Savez im zadnjih godina dopušta sve i svašta, a krajnji rezultat znamo, kroz dva – tri kola više neće biti u ligi i pojeo vuk magare do kolovoza i početka novog prvenstva. Danas je 50-ak ljudi došlo u Radnički dol pogledati utakmicu, navijač Josip Lauš je počastio ekipu odojkom, ali uzalud. Nadamo se da će savez reagirati na ovu sramotu u režiji Poleta“, objavio je NK Radnički na svojem facebook profilu.