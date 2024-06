NK Radnik Križevci predstavio trenera Milinovića

Vodstvo križevačkog kluba predstavilo je danas novog trenera prve momčadi, riječkog stručnjaka Damira Milinovića. Pripreme za novu sezonu u SuperSport 2. NL počet će 15. srpnja, a do početka prvenstva, 24. kolovoza, planiraju odigrati osam do deset oglednih utakmica s jačim suparnicima. U četvrtak navečer održat će se izvanredna izborna sjednica Skupštine na kojoj će se, između ostalog, izabrati novi predsjednik kluba.

“Nije mi bilo teško prepoznati ambiciju i želju kluba za nešto više. To je ono što me, stvarno, veseli i zašto sam pristao doći u Križevce. To su ambicije kluba da se opet bore, kao i prethodne sezone, za vrh ljestvice. Nadam se da ću opravdati povjerenje i Uprave i navijača, da imamo sinergiju. Veselim se novom izazovu. Ja sam trener koji prvo voli vidjeti što imam u svom, križevačkom bazenu. Želimo dovesti kvalitetna pojačanja, bez obzira što je to razvojna liga. Želimo napraviti spoj mladosti i iskustva, jer ova je liga jako teška. Želimo napraviti dobar rezultat, odnosno nadogradnju na ovo što je bilo, a, bilo je, stvarno, dobro do zadnjih par kola. Na meni je da nastavim dobar rad prethodnog kolege i nadam se da ću uspjeti u tomu. Želim radnike u momčadi, a posebnu pozornost dat ću domaćim igračima, jer bez domaćih igrača nema niti uspjeha, niti publike“, rekao je Damir Milinović