Od danas na snazi brojne promjene

Početkom nove godine na snagu je stupilo više novih zakona iz područja zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, rada, porezne politike. Dugo očekivani Zakon o inkluzivnom dodatku, piše Telegram, kojim se objedinjuju osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, uvećani doplatak za djecu i naknada za nezaposlene iznosit će od 138 do 720 eura na mjesec, ovisno o kategoriji i razini potpore, a korisnici prava ostvarit će od 50 do 100 posto veći iznos u odnosu prema zbroju pojedinačnih naknada koje su do sada mogli ostvariti.

Poskupljuju participacije u zdravstvu za sve pacijente bez dopunskoga zdravstvenog osiguranja pa će za njih dan bolničkog liječenja poskupjeti s 13.29 na 17.70 eura, za specijalističku dijagnostiku sa 6.62 na 8.83 eura, a posjet obiteljskom liječniku ili recept u ljekarni ostaju na sadašnjih 1.32 eura. Maksimalan iznos participacije za bolničko liječenje bit će 580 eura.

Na snagu je stupila odredba izmijenjenog Zakona o zdravstvenoj zaštiti po kojoj županije osnivačka prava nad općim bolnicama, bez naknade prenose na državu pa osnivač koprivničke bolnice više nije Koprivničko-križevačka županija. S prijenosom osnivačkih prava opće bolnice postaju obveznici zajedničke javne nabave istovrsnih roba i usluga kojima se koriste u obavljanju zdravstvene djelatnosti, a počinje i proces reorganizacije bolničkog sustava.

Izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju, nastavnici u školama mogu raditi do 67. godine, izostanci će se moći opravdavati putem e-Dnevnika, a otvorena je i mogućnost online upisa u prve razrede. Svaka škola koja za to ima kadrovske i prostorne kapacitete može tražiti provođenje eksperimentalnih programa. Omogućena je i organizacija nastave na daljinu, što nakon proglašenja kraja pandemije više nije bilo moguće, a učenici s većim motoričkim teškoćama ili kroničnim bolestima moći će polaziti nastavu na daljinu uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Škole koje već sada za to imaju uvjete morat će provoditi jednosmjensku nastavu.

Od početka ove godine građani više neće plaćati prirez porezu na dohodak. Naime, novina je zakona ukidanje prireza za sve kategorije dohotka, njih pet, a jedinice lokalne samouprave taj svoj prihod mogu kompenzirati većim stopama poreza na dohodak od nesamostalnog rada i od samostalne djelatnosti.

Izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak, poslodavcima su omogućene isplate većih iznosa neoporezivih primitaka radnicima. Godišnji iznos koji će svim radnicima poslodavci moći isplatiti kao prigodnu nagradu od ove godine će porasti na 700 eura, što je 36.38 eura više nego dosad. Nagrada za radne rezultate raste na 1120 eura, a novčana paušalna nagrada za troškove prehrane radnika na 1200 eura. Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu utvrđena je minimalna plaća u bruto iznosu od 840 eura (lani je iznosila 700 eura) pa bi neto iznos minimalne plaće iznosio oko 677 eura. Nova cijena studentske satnice je 5.25 eura, umjesto dosadašnjih 4.48. U povijest odlazi i kuna jer od danas prestaje obveza dvojnog iskazivanja cijena.