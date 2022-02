Devčić se pozvao na zakon koji – ne postoji!

Na što se točno pozvao predsjednik križevačkog HDZ-a Mato Devčić kad je napuštao brod zvan Vodne usluge i to baš u trenutku kad je Vlada donijela odluku da ta tvrtka otplovi iz križevačke u koprivničku luku, nije jasno. Naime, on je uoči posljednje sjednice Gradskog vijeća gradonačelniku poslao zahtjev za razrješenje s mjesta predsjednika i člana Nadzornog odbora tvrtke Vodne usluge pozivajući se na “… posljednje izmjene Zakona o Povjerenstvu za sukob interesa….”, iako taj zakon – ne postoji!

Devčićev dopis dodan je u materijale za sjednicu Gradskog vijeća kao dopuna dnevnom redu dan prije održavanja sjednice na kojoj se više puta podsjećalo na proceduru, a istovremeno je uvažen neozbiljno napisan tekst zamjenika predsjednika vijeća, koji je na toj funkciji već u drugom mandatu, koji se nije potrudio provjeriti kako glasi naziv zakona na koji se poziva, kad već nije naveo članak koji se na njega odnosi. Pretpostavljamo da se pozvao na Zakon o sprječavanju sukoba interesa, dok je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pak neovisno i samostalno državno tijelo koje obavlja poslove iz djelokruga rada i nadležnosti određenih ovim Zakonom.

No to nije sve. Devčić traži razrješenje iz Nadzornog odbora zbog “… posljednjih izmjena Zakona…”, prema kojima je i on kao ravnatelj bolnice kojoj je osnivač Županija, postao obveznik Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Njime se uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, a imovinske kartice obveznika postaju javne. Da apsurd bude veći, u trenutku kad je postao predsjednik Nadzornog odbora Vodnih usluga, taj je Zakon već bio na snazi i tad ga nije sprječavao da sjedne na mjesto predsjedavajućeg. Osim toga, u članku 18.(2) jasno piše da obveznici, osim gradonačelnika, župana, načelnika i njihovih zamjenika, mogu biti članovi nadzornih odbora trgovačkih društava, ali za taj posao ne smiju primati naknadu. Niti prema Zakonu o trgovačkim društvima nema prepreka da Mato Devčić bude član ili predsjednik nadzornog odbora, kao ni prema Društvenom ugovoru tvrtke Vodne usluge. Pitanje je samo želi li biti na tom mjestu ili zašto sad odjednom više ne želi?

Podsjetimo, voda oko Vodnih usluga uzburkala se u rujnu kad su na sjednici Gradskog vijeća vijećnici HDZ-a odbili podržati gradonačelnikov prijedlog da zatraže izuzeće od nove podjele uslužnih područja, prema kojoj se križevačka tvrtka treba pripojiti Koprivničkim vodama. U tom trenutku još je trajalo javno savjetovanje i baš na toj istoj sjednici Devčić je ušao u nadzorni odbor Vodnih usluga, a krajem prosinca postao je i predsjednik. U međuvremenu je križevačka tvrtka izgubila status vodnog isporučitelja, a po tom pitanju ujedinjena oporba zatražila je hitnu sjednicu Gradskog vijeća i donošenje zaključka o Uredbi o uslužnim područjima. I HDZ je opet izbjegao izjasniti se o tome, a Devčić proziva medije i oporbu jer ga stalno pitaju gdje je ta “vertikala” prema državnoj vlasti, iako ga samo podsjećaju na ono što je govorio pred šest mjeseci kad je htio biti gradonačelnik: “… u aktualnoj Vladi imam partnere koji će iskazati razumijevanje i potporu za razvojne projekte našeg grada, ali i pomoći u izazovnim trenucima.” A što je ovo, ako nije izazovan trenutak?