Grad osigurao 1,6 milijuna kuna za dovršetak atletske staze

Križevački gradonačelnik Mario Rajn gostovao je na Radiju Križevci u tradicionalnoj emisiji ‘Križevci moj su grad.‘ Osvrnuo se na tekuće teme iz prošlog tjedna, a možda je najznačajnija i novonastala situacija oko rekonstrukcije atletske staze. Nažalost, Rajn nije donio dobre vijesti po pitanju financiranja iz natječaja prekogranične suradnje.

“Na natječaj prekograničke suradnje Mađarska – Hrvatska prijavili smo jedan puno opsežniji projekt, koji uključuje ulaganje u sportsku infrastrukturu, ali i u turizam preko sporta. Nismo izašli na listi odobrenih projekata. Tvrdimo da je bilo određenih propusta u provođenju propusta, pa ćemo uložiti žalbu. No, ona će se dugo rješavati, a budući da je obnova atletske staze obećanje koje smo dali u predizbornoj kampanji, ali i općenito ulaganje u gradski stadion, taj program atletske staze ide dalje”, rekao je Rajn i dodao:

“Imamo u proračunu osigurana sredstva za postavljanje tartan staze. Jednom kada smo dobili odgovor da nismo prošli na prekograničnoj suradnji, nismo očajavali i ići čemo vrlo skoro u javnu nabavu, očekujem da ćemo u sljedećih mjesec i pol – dva provesti javnu nabavu.”

Za kraj je dodao i kolika bi mogla biti cijena druge faze projekta odnove atletske staze.

“Milijun i 600 tisuća kuna za tartan stazu, no uslijed potencijalnog spomena oko dolaska gospodarske krize, moguće da će se cijene malo korigirati. Neki drugi natječaji koji su u tijeku pokazuju nam da postoji više interesa, od čega i neki po manjim cijenema. Očekujem kvalitetnu javnu nabavu gdje ćemo dobiti najpovoljnijeg ponuđača, ali za kvalitetu koju očekujemo. Kad smo krenuli u projekt atletske faze, inzistirali smo da bude proveden kvalitetno. Riješit ćemo problem atletske staze do kraja mandata, sportaši i rekreativci zaslužuju stazu nakon više od 30 godina čekanja, ali eto, do sada nije bilo volje i načina kako to riješiti.”