Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1441

Sunčani sat u Višnjanu koji se spominje u Temi Krugova (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo snimku drugih petnaestak minuta predavanja prof. dr. sc. Željka Andreića, predsjednika Hrvatskoga astronomskog saveza i profesora na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, koje je održao na ovogodišnjem festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 16. travnja. Tema je: Orijentacija pomoću Sunca, dnevno i godišnje prividno gibanje Sunca. Između ostaloga spominje se i izrada sunčanih satova.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Loši momci: Epizoda 8: Superloši Aarona Blabeya, u kutku za mlade Percy Jackson i bogovi Olimpa: Knjiga druga: More čudovišta Ricka Riordana, na odjelu beletristike Bend Ive Ribarić, a na stručno-znanstvenom odjelu Igla, pila, ravnalo: Gdje smo i kamo idemo, špajza novinskih priča Sanje Modrić.



Na današnji datum rođeni su Abraham Brueghel, William Blake, Luke Howard, John Lloyd Stephens, Friedrich Engels, John Wesley Hyatt, Nikola Mašić, Stefan Zweig i Alberto Moravia. Ekspedicija pod zapovjedništvom Ferdinanda Magellana završila je prvi prolaz kroz Magellanov prolaz i ušla u Tihi ocean. Londonski Times postaju prve novine koje se proizvode na parnom tiskarskom stroju. Umrli su Gian Lorenzo Bernini, James Naismith, Dwight F. Davis, Emilij Laszowski, Enrico Fermi i Leslie Nielsen.



U Vijestima Krugova govorimo o 50 godina Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, o 28. Međunarodnoj izložbi karikature, o izložbi u Dubrovačkim muzejima, o simpoziju o Immanuelu Kantu, te o predstavljanju slikovnice o Krešimiru Ćosiću. Najavljuje se i jedan događaj u kulturi u Križevcima.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo pripremu novog lansiranja na Mjesec i mogućnost da se iz nekih područja južne Europe uskoro na nekoliko sekundi neće vidjeti zvijezda Betelgeuse.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Jean-Baptistea Lullyja, Ludwiga van Beethovena, Antona Rubinsteina, Gustava Mahlera, Sergeja Rahmanjinova, Nicka Cavea, Carly Simon, te grupa The Blues Brothers i Grupe 220.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1441 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 28. studenoga od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.