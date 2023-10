Večeras na Pinklecfestu – Škotska, Nordkapp i Uzbekistan

Pred punom dvoranom u Gradskoj knjižnici, sinoć je otvoren Pinklecfest, festival o skitnjama i lutnjama koji već dvanaest godina organizira udruga P.O.I.N.T. Publika je, kroz priče i fotografije, ali i doživljaje predavača, u par sati skoknula od Libanona preko Kilimanjara u talijansku regiju Apuliju i upoznala povijest, kulturu, posebnosti i kuhinju tih krajeva. Večeras od 19:30 posjetitelje čekaju nove priče i nove destinacije.

Martina Hrupić odvest će nas na putovanje u Škotsku u kojoj su jedan tata, jedna mama i jedna beba zvana Svizac boravili u šatoru. Ispričat će svoju nezaboravnu obiteljsku pustolovinu na jednom od najljepših – i najzelenijih – mjesta na svijetu.

Poslije Škotske, Hrvoje Jurić će nas pričom odvesti na sjever, biciklom uz pse išao je do Nordkappa. Nakon 45 dana putovanja električnim biciklom od Osla do Nordkappa Ena, Max i Hrvoje prešli su više od 2100 kilometara Norveške, po zimi! Na ekstremnim temperaturama, koje su znale ići i ispod -40 Celzijusa dnevno su prelazili između 70 i 100 kilometara. Dok je Hrvoje biciklirao, Ena i Max nalazili su se u posebno opremljenoj prikolici. Od prelaska preko Skandinavskog gorja, prateći cestu kroz prekrasne fjordove pa sve do krajnjeg sjevera, omeđenog snijegom i ledom.

Križevčani Marin Glamuzina i Ivan Mušlek vode nas putem svile od Križevaca do Uzbekistana. Oni su dio srpnja odlučili su provesti na 40+ stupnjeva i organizirali dvotjedno putovanje u Uzbekistan, Oman i Ujedinjene Arapske Emirate. Glavno odredište ipak je bila zemlja Timura Lenka u kojoj su bez puno muke postali milijunaši, a usput svjedočili spektakularnoj arhitekturi te uživali u gastronomiji i vožnji vlakom. Ulazak na sva predavanja je besplatan.