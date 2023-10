Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1434

U Temi Krugova slušamo drugih petnaestak minuta predavanja dr.sc. Nenada Raosa na ovogodišnjim Danima meteorita Križevci 30. lipnja na Međunarodni dan asteroida, na temu Asteroidi i postanak života na Zemlji. Naš poznati kemičar i popularizator znanosti govori nam kako asteroidi i stvaraju i uništavaju život na Zemlji tokom milijardi godina.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Ime mi je Parvana Deborah Ellis, na odjelu stripa Morrison Hotel: [The Doors u stripu] Leah Moore, na odjelu beletristike Putni zapisi jednog mačka Hira Arikawe, a na stručno-znanstvenom odjelu Kroz strane stranice: Studije i ogledi iz svjetske književnosti Luka Paljetka.



Na današnji datum rođeni su Zvonimir Rogoz, Han van Meegeren, Clare Hollingworth, Henry Cavendish i Fridtjof Nansen, Svjetski je dan mentalnog zdravlja i Svjetski dan beskućnika, a umrli su Yul Brynner i Orson Welles.



U Vijestima Krugova govorimo o riječkom projektu Brdo kulture, o izložbi posvećenoj izgradnji cesta u Dalmaciji pod francuskom upravom, o skorašnjoj izložbi Ivana Meštrovića u Galeriji Klovićevi dvori, te o Nobelovim nagradama za književnost i mir za 2023. godinu. Najavljujemo neka događanja u kulturi ovaj tjedan u Križevcima i Pinklec fest na kraju tjedna.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo uzrok neuspjeha Lune 25, te nova opažanja svemirskih teleskopa Hubble i James Webb, kao i skorašnju prstenastu pomrčinu Sunca vidljivu samo u Americi.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Giuseppea Verdija, Paula Crestona, Theloniousa Monka, Mary Lattimore, grupe The Orb i Davida Gilmoura, Rogera Watersa, grupa The Doors i Prljavo kazalište, Edith Piaf i grupe King Crimson.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1434 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 10. listopada od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.