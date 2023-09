Crtić, horor i još jednom Barbie

Kino Križevci danas u subotu u 17 sati prikazuje animirani film Elementi. Nova maštovita animacija studija Disney i Pixar koja govori o različitostima i njihovoj privlačnosti. Radnja filma smještena je u svijet u kojem četiri osnovna elementa vatra, zemlja, voda i zrak žive i koegzistiraju. Unatoč njihovim očitim i temeljnim razlikama oni će shvatiti da su mnogo sličniji nego što su mislili i da je ono što se nalazi iznutra puno važnije od onoga što je izvana.

U 20 sati na programu kina je film za starije od 15 godina, horor Drakula: Buđenje zla. Zastrašujuća adaptacija jednog jezivog poglavlja popularnog horor romana Brama Stokera “Drakula”, u režiji Andréa Øvredala. Zastrašujuća priča o trgovačkom brodu Demeter, koji je unajmljen za prijevoz privatnog tereta – pedeset neoznačenih drvenih sanduka koji plove do Londona. Na tom putovanju čudni događaji zadese posadu koja pokušava preživjeti oceansko putovanje, svake noći praćeni nemilosrdnom prisutnošću na brodu. Kada Demeter konačno stigne do obala Engleske, to je pougljenjena, napuštena olupina, a od posade nema ni traga.

Još jedna projekcija filma Barbie, redateljice Grete Gervig, na rasporedu je u nedjelju u 17 sati. Stereotipnu Barbie glumi popularna Margot Robbie, dok Kena, također onog stereotipnog, glumi Ryan Gosling. O filmu se govori već mjesecima, a po riječima predsjednika distribucije Warner Bros Picturesa, Jeffa Goldsteina, nevjerojatan odaziv dokazuje ono što su znali od početka, da to nije samo poseban film već i kino spektakl ljeta. Svoj pogled na popularnu lutku koja je zbog svojih nerealnih proporcija i utjecaja na djevojčice izazivala mnoge kontroverze, redateljica daje kroz priču u kojoj Barbie i Ken odlaze iz Barbielanda u stvarni svijet kako bi pronašli istinsku sreću.