Nakon što je Glas Podravine otkrio aferu, Katarina Ivković-Balint odlazi s mjesta ravnateljice

Ravnateljica Dječjeg vrtića Križevci Katarina Ivković-Balint predala je Upravnom vijeću vrtića zahtjev za razrješenje dužnosti s mjesta ravnateljice, a oni su ga na sjednici održanoj prošloga tjedna prihvatili.

– Zaključak sa sjednice uputili smo osnivaču, Gradu Križevci. Nakon što osnivač razriješi ravnatelja, raspisat će se natječaj za novog- odgovaraju iz Dječjeg vrtića Križevci.

Natječaj raspisuje Upravno vijeće u roku do 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja. Dosadašnja ravnateljica posljednjih mjeseci bila je na bolovanju, a mijenjala ju je odgojiteljica Marija Krušić.

Podsjetimo, vrtić je ove godine bio pod povećalom javnosti nakon što je Glas Podravine otkrio kako prema Pravilniku o načinu bodovanja prednost pri upisu u vrtić ostvaruju djeca donatora koji vrtiću daruju najmanje tisuću kuna. Takvu praksu kojom se diskriminiraju djeca na temelju financijske koristi koju vrtić ostvaruje od njihovih roditelja, kritizirali su i stručnjaci i javnost. S obzirom na to da pravilnik predlaže Upravno vijeće, mjesecima smo pokušavali doznati tko sjedi u tom vijeću i tko je u njemu bio od 1998. kad je Pravilnik usvojen na Gradskome vijeću, no ravnateljica Ivković-Balint uporno je odbijala odgovoriti na to pitanje pravdajući se Uredbom o zaštiti osobnih podataka. Međutim, nakon našeg upita Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Povjereniku za informiranje RH i dvojici odvjetnika koji su potvrdili da imena članova tijela javne vlasti koji donose odluke o trošenju javnog novca moraju biti javna, tražene smo podatke ipak dobili.

Spomenuti pravilnik bio je na snazi čak 21 godinu i niti jedna dosadašnja vlast nije ga mijenjala. Gradsko vijeće ljetos je donijelo novi Pravilnik u kojem diskriminatorna stavka o donacijama ne postoji. Osim toga, lista čekanja djece koja nisu ostvarila pravo upisa u vrtić, objavljena je tek nakon pobune roditelja i teksta u Glasu Podravine.

U međuvremenu je vrtić ostao bez pedagoga i logopeda. Doznajemo da je radno mjesto pedagoga popunjeno, a za radno mjesto logopeda nije bilo prijava pa će biti raspisan novi natječaj. (GPP)