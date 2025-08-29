Hoić Đopar odlazi s mjesta ravnateljice vrtića – Upravno vijeće predložilo vršitelja dužnosti

Nakon što Gradsko vijeće na sjednici u srpnju nije usvojilo Izvješće o ostvarenju financijskog plana Dječjeg vrtića Križevci za prošlu godinu, ravnateljica vrtića Valentina Hoić Đopar danas je podnijela ostavku, potvrdio nam je gradonačelnikov ured. Ostavku je podnijela na funkciju ravnateljice, no u vrtiću je i dalje zaposlena na radnome mjestu odgojiteljice.

Ugovor s Hoić Đopar, inače kćerkom Višnje Barušić koja je bila gradska vijećnica s liste Marija Rajna i kandidatkinja na njegovoj županijskoj listi, sklopio je bivši predsjednik Upravnog vijeća vrtića Mario Martinčević, lani u listopadu, a tri dana kasnije imenovao ju je vršiteljicom dužnosti ravnateljice. Njen mandat na čelu gradskog dječjeg vrtića obilježila je sudska kazna vrtiću zbog nepoštivanja Državnog pedagoškog standarda te opsežan nalaz prosvjetne inspekcije iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u kojem se na 12 stranica navode nepravilnosti i propusti – od zapošljavanja i imenovanja v. d. ravnateljice do prenatrpanih odgojnih skupina.

Mimo kriterija za upis i povrh kvote koju je odobrilo Gradsko vijeće, za njenog kratkog mandata u vrtić je upisano četrdesetak djece, a vrtić je tad ostao bez dvorane koja se koristila za redovite sportske i kulturne aktivnosti. U posljednjih godinu dana zbog vrtića su se sazivale sjednice Gradskoga vijeća, pisale peticije, najavljivala “skora” uređenja novih kapaciteta, bio je izborna tema svim kandidatima, a sve to je izazivalo gorčinu, nelagodu i napetosti među zaposlenicima, potvrdili su nam neki od njih.

Do izbora novog ravnatelja, prema Statutu vrtića, izvršno tijelo osnivača, dakle gradonačelnik, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića. Upravno vijeće, potvrdila nam je njegova predsjednica Lahorka Lojen, sastalo se danas popodne i svoj će prijedlog javnosti objaviti kad ga gradonačelnik prihvati.