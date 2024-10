Roditelji pišu peticiju, spremni su na prosvjede

Roditelji djece koja pohađaju Dječji vrtić Križevci traže da se odmah obustavi kršenje zakona i pokušaj upisivanja pedesetak novih polaznika u sadašnji prostor vrtića jer su vrtićki kapaciteti već i sada popunjeni. Organizirali su se i pokrenuli peticiju koju je do danas ujutro potpisalo više od 100 roditelja, a spremni su i na prosvjede. Protive se odlukama Upravnog vijeća vrtića koje već provodi Valentina Hoić Đopar, nedavno zaposlena odgojiteljica koja obavlja poslove ravnateljice. Deložirala je sportske aktivnosti iz vrtićke zgrade, a u dvorani u kojoj su dosad djeca imala Malu sportsku školu, sve zajedničke aktivnosti, predstave i priredbe, sad “uređuje” prostor za dodatne skupine jasličara i vrtićanaca, bez sanitarnog čvora.

Roditelji ne pristaju da se njihovoj djeci smanjuje bilo koje pravo koje su imala do sada, niti pristaju na to da se djecu nagura u pretrpane odgojne skupine i ugrožava njihovo zdravlje i sigurnost. Mora li se dogoditi slučaj poput onog u Slavonskom Brodu kad je dijete iz jaslica izašlo s ozljedama glave koje su, kako je utvrđeno, nastale “zbog organizacijskog propusta uprave i nedovoljne pozornosti odgojiteljice“? Peticiju je pokrenulo nekoliko roditelja, a Vedrana Ivić Hrandek naglašava da im nije u interesu naškoditi roditeljima djece s liste čekanja jer znaju koliko im je mjesto u vrtiću važno, već je naglasak na sigurnosti i pravu na uvjete smještaja i predškolskog odgoja u skladu s Državnim pedagoškim standardom, barem u minimumu kakav su imala do sada.

“Svima nam je jasno da vrtića fali, ali mimoilazimo se oko načina na koji treba riješiti taj problem. Vjerujte, nagurati 25 jasličara s jednom tetom nije rješenje“, kaže mama Ivić Hrandek i dodaje da puno roditelja nije ni znalo da se u postojeći prostor planira “ugurati” još djece, kao ni da više neće imati dvoranu. Nedugo nakon što su jučer počeli prikupljati potpise, pred vrtićem se pojavila i policija koju je, navodno, pozvala nova zamjenica ravnateljice. Budući da su roditelji mirno prikupljali potpise, policija je samo uzela njihove izjave i pustila ih da nastave. Jutros se u vrtiću pojavio i predsjednik Upravnog vijeća Mario Martinčević.

“Prošao je kraj nas i predstavila sam mu se, a on mi je na to rekao da sam “ili jako glupa ili jako hrabra što se upuštam u ovo“, prenijela je Ivić Hrandek, iznenađena retorikom i odabirom riječi koje joj je uputio predsjednik Martinčević. Roditelji ne znaju ni čije interese u Upravnom vijeću zastupa predstavnica roditelja Maja Petračija, kojoj su se također obratili. Htjeli su razgovarati s njom budući da se ne slažu s onime što odlučuje Upravno vijeće u kojem, prema Statutu, roditelji imaju svog predstavnika. No na poruku nije odgovorila.

Javili su nam se i roditelji čija su djeca na listi čekanja, djeca za koju u istom ovom vrtiću prije četiri mjeseca nije bilo mjesta. Gospođa koja obavlja poslove ravnateljice zove ih na inicijalne razgovore i daje termine za početak prilagodbe u postojećem vrtiću, sve to bez odluke Gradskoga vijeća o novom planu upisa! Sad je jasno da gradonačelnik Rajn prije mjesec i pol nije govorio istinu odgovarajući da će se novi upisi i novi odgojitelji primati za novi vrtić – nagurat će ih sve, kako je napisala jedna mama, “kao pse i mačke u skučeni prostor” i tako riješiti problem neupisane djece.