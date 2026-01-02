Mr. sc. Lana Okroša Rožić nova ravnateljica Gradskog muzeja Križevci

Rješenjem od 1. prosinca 2025. godine križevački gradonačelnik Tomislav Katanović novom ravnateljicom Gradskog muzeja Križevci imenovao je mr. sc. Lanu Okroša Rožić. Okroša Rožić je diplomirana arheologinja, a na mjesto ravnateljice imenovana je na mandat od četiri godine. Prema informacijama sa službenih stranica Gradskog muzeja, Okroša Rozić je muzejska savjetnica te kustosica Arheološke zbirke, Zbirke oružja i Prirodoslovne zbirke.

Okroša Rožić višegodišnja je djelatnica Gradskog muzeja i niz godina agilna i temeljita arheologinja križevačkog kraja. Sudjelovala je i vodila brojna arheološka istraživanja na području Križevaca i okolice, uključujući lokalitete poput Brezovljana i Starog grada Veliki Kalnik. Njezini istraživački interesi uključuju eneolitik, srednji vijek i srednjovjekovne utvrde.

Kao viša kustosica bila je autorica brojnih izložbi, poput “80 godina arheologije na križevačkom području”, izložbe organizirane 2022. godine povodom 70 godina Gradskog muzeja Križevci. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te publikacija o arheološkim istraživanjima. Najnovija njena izložba je “Graditeljska baština okolice Križevaca od razvijenog srednjeg do ranog novog vijeka u svijetlu arheoloških istraživanja”.