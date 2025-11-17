[FOTO] Gordana Kapor odlazi iz Destinacijske agencije Križevci

Od danas turistička djelatnica i promotorica Križevaca Gordana Kapor više nije direktorica Destinacijske agencije Križevci (DAK) d.o.o., turističke agencije koju je početkom 2022. godine osnovao Križevački poduzetnički centar (KPC) d.o.o. radi razvoja turističke ponude, programa i manifestacija, sukladno mjeri 3.3.3. iz Plana razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Bivši križevački gradonačelnik Mario Rajn još je u ožujku 2022. na sjednici Gradskog vijeća naglasio da je u tom strateškom dokumentu, koji je Gradsko vijeće jednoglasno prihvatilo, “jasno vidljivo da je jedna od mjera osnivanje Destinacijske agencije budući da su turističke zajednice u svojem zakonu izgubile neke mogućnosti poslovnih aktivnosti. Imaju svoj ustroj i tako moraju funkcionirati”.

Kapor je o svojem odlasku s funkcije prve direktorice DAK-a javnost obavijestila jučer objavom na službenoj stranici agencije na društvenoj mreži Facebook: “Službeno napuštam svoje mjesto na dužnosti direktorice i radnom mjestu voditeljice poslova Destinacijske agencije Križevci. Odluka o odlasku nije bila laka. Svaki korak koji ste svi vi zajedno sa mnom u DAK-u napravili, čini moj radni vijek jednim od najvažnijih i najinspirativnijih poglavlja u mom profesionalnom, a i osobnom životu”.

U poduljoj objavi prepunoj podataka o postignutim rezultatima, ali i emotivnih izjava, Kapor je naglasila da je to radno mjesto preuzela “s vjerom da turizam Križevaca može izrasti iz snage i potencijala našeg grada, zbog bogate kulturne baštine i povijesti, tradicije koju čuvamo, zanimljivosti, priča, geografskog položaja i njegove ljepote” te da je njen cilj uvijek bio “ne samo komercijalno privući turiste nego im pokazati i dušu našega kraja — pružiti im lijepu dobrodošlicu, pažnju, toplinu, osmijeh, sreću… zaljubiti ih u Križevce!”

Među dvadesetak točaka o rezultatima rada DAK-a, Kapor je istaknula prvi osmišljeni turistički paket aranžman u Križevce od strane lokalne institucije, autentično kostimirano vodstvo kojim je DAK privukao nekoliko tisuća posjetitelja te realizirano najviše dolazaka organiziranih grupa djece i odraslih u povijesti: 203 turistička autobusa, 6.115 učenika, 2.742 odraslih, 2.345 noćenja u organizaciji i spajanjem s iznajmljivačima, 6.346 posjetitelja Kozmološkom centru, 7.120 posjetitelja tornju Hrvatskog doma, 3.553 posjetitelja Magdinom vrtu i 1.988 posjetitelja Gradskom muzeju Križevci.

Namijenjeno svima koji će nastaviti sa sustavnim turističkim radom na širem križevačkom području, Kapor je podijelila još dvadesetak ideja i projekata u razradi, kao što su: Križevačka kuća tradicije, Muzej Dragutina Novaka u Munjari s replikom aviona, parkiralište za turističke autobuse, Dani jagoda – “Križevački jagodan” i festival sladoleda, itd. Naglasila je kako je ruta 1 ZAPAD postojeće Vinske ceste križevačkoga Prigorja s velikim uspjehom realizirana, a preostala je promocija rute 2 ISTOK-SJEVER.

“Dopuštam si reći da smo unatoč velikim vrijednostima grada, turizmom bili oko nule i da smo do danas uspjeli doći na čvrstu dvojku. Pri tome velika zahvala iz DAK-a na podršci i suradnji ide prošlom vodstvu Grada Križevaca, sjajnim lokalnim udrugama, ustanovama u kulturi i školstvu, ugostiteljima, hotelijerima, kreativcima, umjetnicima, OPG-ovima, lokalnim obrtima i poduzećima. I svima vama koji ste bili snažan vjetar u leđa,” istaknula je Kapor, naglasivši da je DAK “ucrtao jasne staze kojima treba poći dalje, sa ove sigurne čvrste dvojke, juriti prema petici!”

O konkretnim razlozima svojeg odlaska iz DAK-a Kapor nam nije željela davati nikakve dodatne izjave, iako iz drugih krugova neslužbeno doznajemo da se funkcioniranje ove agencije kosi s viđenjem aktualne gradske administracije o promicanju turizma. Jedan od mogućih odgovora može se naći i u srpnju ove godine od strane novog Gradskog vijeća izglasanim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, gdje su za program “Turizam” sredstva za ovu godinu smanjena za 13.530,00 eura.