Anamaria Koprić nova direktorica DAK-a još od sredine studenog

U ovotjednom intervjuu tjedniku Podravski list, križevačkom je gradonačelniku Tomislavu Katanoviću postavljeno sljedeće pitanje: „Kakvi su drugi planovi po pitanju razvoja turizma u kojem Križevci, kao uostalom i cijela županija, ne stoje najbolje? Pogotovo jer je Destinacijska agencija Križevci d.o.o. ostala bez direktorice, a smatrate li da su Križevcima i dalje potrebni i DAK i sama gradska turistička zajednica?”

„Križevci imaju iznimne potencijale – povijest, baštinu, enogastronomiju i prirodu. DAK i Turističku zajednicu promatramo kao cjelinu – turističku infrastrukturu. Kao biskupijski grad i grad sv. Marka Križevčanina, bilježimo rast vjerskog turizma. Ne sumnjam u daljnji rast turizma,” odgovorio je Katanović, izbjegavši precizirati u kakvoj je situaciji Destinacijska agencija Križevci (DAK) i tko će ju preuzeti nakon odlaska direktorice Gordane Kapor još 14. studenog.

Stoga smo u Sudskom registru RH provjerili ima li kakvih novosti na mjestu osobe ovlaštene za zastupanje i vidjeli novo ime – Anamaria Koprić, direktor, „zastupa samostalno i pojedinačno, Odluka od 14.studenog 2025.godine”. Riječ je o zaposlenici Križevačkog poduzetničkog centra (KPC) d.o.o. kojoj smo zatim uputili nekoliko pitanja, čestitavši joj na imenovanju. Otkrila nam je da je njeno imenovanje provedeno u specifičnim okolnostima.

„Došlo je do promjene gradske vlasti, zatim i uprave osnivača, Križevačkog poduzetničkog centra. Tadašnja direktorica je dala ostavku, čime je Agencija ostala bez upravljačke funkcije,” navela je Koprić, istaknuvši da je riječ o kratkoročnom, tehničkom razdoblju u kojem je Grad kao osnivač odlučio imenovati zaposlenicu KPC-a da se ne stvara dodatni trošak na proračun, a sve „kako bi se osigurao kontinuitet i zakonsko funkcioniranje DAK-a dok se ne donese strateška odluka o budućnosti agencije.”

„U ovom trenutku prioritet je donošenje odgovorne odluke o samoj svrsi i opravdanosti postojanja DAK-a kao turističke agencije. Plan je u što kraćem roku sagledati realne mogućnosti – organizacijske, financijske i programske – te definirati ima li agencija jasno opravdanu ulogu u sustavu razvoja turizma grada,” pojasnila je dalje Koprić, koja je ovu funkciju prihvatila volonterski, a 8. prosinca popunila je i imovinsku karticu pri Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Na naše pitanje kakvi su planovi agencije za 2026. Koprić je odgovorila: „Tek nakon što se utvrdi strategija i model rada, može se govoriti o godišnjim planovima, uključujući raspisivanje javnog natječaja za novog direktora. Do tada, moj angažman ostaje tehničke i privremene prirode,” istaknuvši da se radi o volonterskom imenovanju, a ne o klasičnom mandatu, stoga nije raspisivan javni natječaj.

„Križevci imaju potencijal kao grad autentičnih doživljaja, povijesti, manifestacija i lokalne zajednice, ali turizam treba razvijati promišljeno i u skladu s realnim kapacitetima grada. Važno je da se javna sredstva koriste odgovorno i svrhovito. Upravo zato se sada radi korak unatrag – kako bi se mogla donijeti dugoročno održiva i racionalna odluka o ulozi DAK-a u turizmu grada Križevaca,” zaključila je Koprić.

Inače, prema financijskom izvješću za 2024. godinu, dostupnom u FINA-inom Registru godišnjih financijskih izvještaja, DAK je imao 71.528,93 eura ukupnih prihoda te 66.453,52 eura ukupnih rashoda, što nakon oporezivanja dobiti iznosi 4.558,77 eura, koji je prema odluci tadašnje direktorice Kapor poslužio za pokriće gubitka od 651,43 eura iz 2023. godine, a preostali iznos se prenio u 2025. godinu.