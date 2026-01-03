Katanović u šest mjeseci imenovao ove članove upravnih vijeća gradskih ustanova

Rješenjem od 17. listopada 2025. križevački gradonačelnik Tomislav Katanović imenovao je na mandat od pet godina sljedeću predsjednicu i članove Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Križevci:
- Ljiljana Petrlić, za predsjednicu,
- Tihomir Pleša, za člana,
- Mira Harča, za članicu,
- Martina Jeren-Šašek, za članicu,
- Ksenija Posavec, za članicu iz reda zaposlenih u POU Križevci.
Isto tako, rješenjem od 2. prosinca 2025. gradonačelnik Katanović imenovao je na mandat od četiri godine sljedeće članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci:
- Željko Jukić,
- Ana Andrić, i
- Sanela Starešec Bilić.
Preostala dva člana Upravnog vijeća bira stručno osoblje Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci
iz svojih redova. S obzirom da stranica Gradske knjižnice o tome nije ažurirana, nema informacija o preostala dva člana Upravnog vijeća.
Također, rješenjem od 3. prosinca 2025. gradonačelnik Katanović u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zraka sunca“ Križevci imenovao je Sanelu Mikulčić Šantić iz Križevaca. Riječ je o aktualnoj direktorici Križevačkog poduzetničkog centra (KPC).
Podsjetimo, još ljetos je rješenjem od 18. lipnja 2025. Katanović u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križevci imenovao sljedeće članice, dok jednog člana tog Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga, a jednog člana biraju odgajatelji i stručni suradnici iz svojih redova:
- Lahorka Lojen,
- Ivana Majdak Topić,
- Martina Jurišić.
Dodatno, rješenjem od 8. prosinca 2025. gradonačelnik Katanović u Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca, kao predstavnika osnivača, za člana je imenovao Nikolu Bratića iz Jarčana, i to na mandat od pet godina.